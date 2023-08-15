أعلن نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رسميا، الثلاثاء، عن ضم المهاجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الهلال مقطع فيديو على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر وكتب معلقا “نيمار هلالي”.

وأضاف النادي بالبرتغالية “موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع”.

وقال نيمار في الفيديو متحدثا باللغة الإنجليزية: “أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

وأعاد النجم البرازيلي نشر الفيديو عبر حسابه على منصة “إكس”.

ولم يشارك نيمار في تعادل باريس سان جيرمان بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي.

وانضم النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية.

ووقع نيمار عقدا للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025 وسجل 118 هدفا في 173 مباراة، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي.

وحصد الهلال، أكثر الأندية نجاحا في السعودية وآسيا، 66 لقبا ويحمل الرقم القياسي للفوز بلقب الدوري المحلي والآسيوي برصيد 18 وأربعة ألقاب على الترتيب.