رياضة

“القديم له بريقه”.. تواصل عبر هاتف تقليدي في مباراة كرة قدم يثير سخرية على منصات التواصل (فيديو)

16/8/2023

يبدو أن الطرق القديمة في التواصل لا تزال تتمتع بفاعلية على الرغم من التقدم التكنولوجيا المذهل، إذ لجأ حكام في مباراة بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي إلى استخدام هاتف سلكي قديم للتواصل بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات مصورة لجوء الحكم الرابع في مباراة “لوس أنجليس إف سي” الأمريكي ضد “مونتيري” المكسيكي إلى استخدام هاتف سلكي قديم للتواصل مع حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من لعبة مشكوك فيها خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية.

وذكرت تقارير إخبارية أن عطبا أصاب التواصل اللاسلكي بين الحكام خلال المباراة، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى هاتف سلكي قديم للتأكد من قرار بشأن اللعبة المشكوك فيها.

وتحدث الحكم الرابع للمباراة عبر الهاتف القديم مع غرفة حكم الفيديو المساعد، ليقرر بعدها حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح “مونتيري” المكسيكي.

وأثارت اللقطة شهية المعلقين والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين ساخر ومستغرب.

المصدر : الجزيرة مباشر