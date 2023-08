يبدو أن الطرق القديمة في التواصل لا تزال تتمتع بفاعلية على الرغم من التقدم التكنولوجيا المذهل، إذ لجأ حكام في مباراة بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي إلى استخدام هاتف سلكي قديم للتواصل بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات مصورة لجوء الحكم الرابع في مباراة “لوس أنجليس إف سي” الأمريكي ضد “مونتيري” المكسيكي إلى استخدام هاتف سلكي قديم للتواصل مع حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من لعبة مشكوك فيها خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية.

👀🔎 Said Martínez, árbitro en el partido entre Monterrey y LAFC, recibió un llamado desde el VAR… ¡en un teléfono fijo!

وذكرت تقارير إخبارية أن عطبا أصاب التواصل اللاسلكي بين الحكام خلال المباراة، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى هاتف سلكي قديم للتأكد من قرار بشأن اللعبة المشكوك فيها.

وتحدث الحكم الرابع للمباراة عبر الهاتف القديم مع غرفة حكم الفيديو المساعد، ليقرر بعدها حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح “مونتيري” المكسيكي.

No se pasen 🤣 pic.twitter.com/5gKVGgOIFR

وأثارت اللقطة شهية المعلقين والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين ساخر ومستغرب.

VAR do LAFC-Monterrey comunicou com o árbitro… com um telefone antigo. pic.twitter.com/Iiff2ogqDF

