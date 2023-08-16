يبدو أن الطرق القديمة في التواصل لا تزال تتمتع بفاعلية على الرغم من التقدم التكنولوجيا المذهل، إذ لجأ حكام في مباراة بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي إلى استخدام هاتف سلكي قديم للتواصل بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات مصورة لجوء الحكم الرابع في مباراة “لوس أنجليس إف سي” الأمريكي ضد “مونتيري” المكسيكي إلى استخدام هاتف سلكي قديم للتواصل مع حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من لعبة مشكوك فيها خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية.

INSÓLITO MOMENTO EN LA LEAGUES CUP 😳📞 👀🔎 Said Martínez, árbitro en el partido entre Monterrey y LAFC, recibió un llamado desde el VAR… ¡en un teléfono fijo! ➕ La llamativa situación el estadio Rose Bowl derivó en un penal para los mexicanos, que Canales convirtió pic.twitter.com/arpU0vBA6f — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2023

وذكرت تقارير إخبارية أن عطبا أصاب التواصل اللاسلكي بين الحكام خلال المباراة، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى هاتف سلكي قديم للتأكد من قرار بشأن اللعبة المشكوك فيها.

وتحدث الحكم الرابع للمباراة عبر الهاتف القديم مع غرفة حكم الفيديو المساعد، ليقرر بعدها حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح “مونتيري” المكسيكي.

El árbitro comunicándose con el VAR en el LAFC-Monterrey ☎️ No se pasen 🤣 pic.twitter.com/5gKVGgOIFR — renacova (@renacova) August 12, 2023

وأثارت اللقطة شهية المعلقين والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين ساخر ومستغرب.

SEÑORAS Y SEÑORES, EL VAR EN CONCACAF Así se comunican los árbitros en la revisión del penal para Monterrey. Una tremenda joya. LAFC 2-1 Rayados

EN VIVO: https://t.co/jsyPClhuCv pic.twitter.com/7I5QToKI47 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 12, 2023