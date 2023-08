شاهد: ميسي يقود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوري الأمريكي المكسيكي للمرة الأولى في تاريخه

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه مع ناديه الجديد إنتر ميامي، وقاده للتأهل إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي- المكسيكي للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ميسي تاسع هدف له في 6 مباريات وقاد إنتر مياني الليلة الماضي للفوز 4-1 على مضيفه فلادلفيا يونيون، الذي كان يمثل أصعب اختبار لإنتر ميامي.

وكانت الدقائق الثلاث الأولى فقط كافية لينتزع إنتر ميامي التقدم عبر جوزيف مارتينيز. واستغل ميسي هفوة من فيلادلفيا ليسدد الكرة في شباك الحارس أندريه بليك في الدقيقة 20.

وجعل الوافد الجديد جوردي ألبا النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة لتطلق جماهير فيلادلفيا صيحات الاستهجان ضد فريقها.

وقلص أليخاندرو بيدويا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 73، لكن ديفيد رويز أعاد تفوق إنتر ميامي بفارق ثلاثة أهداف قبل ست دقائق من النهاية.

وأحرز إنتر ميامي 21 هدفا في آخر ست مباريات.

ويلعب إنتر ميامي ضد ناشفيل، الذي تغلب 2-صفر على مونتيري المكسيكي، في النهائي يوم السبت المقبل الذي سيكون الأول في تاريخ إنتر ميامي.

وبانتصاره الليلة الماضية ضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي ينطلق العام المقبل.

