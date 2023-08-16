يتصدرهم نيمار.. تعرف إلى أكثر صفقات الانتقالات ربحا في تاريخ كرة القدم

كشف موقع “ترانسفير ماركت” (Transfermarkt) الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق، عن قائمة تضم أكثر الانتقالات ربحًا في تاريخ اللعبة، بعد انتقال لاعب الوسط الأكوادوري كايسيدو، في صفقة تاريخية إلى تشلسي الإنجليزي.

وتصدر البرازيلي نيمار قائمة أكثر الانتقالات ربحًا في تاريخ كرة القدم، في صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وليس في انتقاله الجديد من الفريق الفرنسي إلى الهلال السعودي.

وقدِم نيمار إلى برشلونة من سانتوس بقيمة 88 مليون يورو (96 مليون دولار)، ثم انتقل في صفقة قياسية إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بقيمة 222 مليون يورو، بهامش ربح 134 مليون يورو.

وذكر موقع ترانسفير ماركت، أن انتقال نيمار إلى الهلال بقيمة قُدرت بـ80 مليون يورو، ما يعني أن المهاجم البرازيلي تجمع عليه رسوم انتقال أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الرياضة، بثلاث انتقالات في مسيرته بلغت قيمتها مجتمعة 390 مليون يورو.

ودفع انتقال كايسيدو لتشلسي، إلى المراكز الأولى في أكثر الانتقالات ربحًا، وحلّ في المركز الثاني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 133 مليون يورو (145 مليون دولار) بقيمة ربح 128 مليون يورو، حيث جاء إلى برايتون الإنجليزي قادمًا من إنديبندينتي ديل فال الأكوادوري بـ5 ملايين يورو.

👕 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗 | Moises Caicedo will wear Gianfranco Zola's no.25 shirt for Chelsea.#CFC #ChelseaFC pic.twitter.com/KPI0uhI2pJ — We've Won It All (@cfcwonitall) August 16, 2023

أما المركز الثالث، فكان من نصيب البرازيلي “فيليب كوتينيو”، عندما اشتراه برشلونة من ليفربول بـ135 مليون يورو، بعد قدومه إلى الفريق الإنجليزي من إنتر ميلان الإيطالي بـ13 مليون يورو فقط.

وجاء في المركز الرابع، النجم الفرنسي بول بوغبا، من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في عام 2017 بقيمة 105 مليون يورو، بعدما تم ضمه قبلها من اليونايتد بصفقة انتقال حر في عام 2012.

وظهر لاعب وسط ريال مدريد الجديد جود بيلينغهام في المركز الخامس، بانتقاله من بروسيا دورتموند بقيمة 133.9 مليون يورو، حيث كان قد انضم إلى الفريق الألماني في صيف 2020 بـ30.2 مليون يورو.