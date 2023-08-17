المغربي ياسين بونو والصربي ميتروفيتش ينضمان إلى الهلال السعودي

ذكرت قناة الإخبارية السعودية، الخميس، أن نادي الهلال أتم رسميًا صفقة انضمام المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي فولهام الإنجليزي.

وأفادت القناة الحكومية أن الوافدين الجديدين وقّعا مع “الزعيم” لمدة 3 مواسم قادمة تنتهي في 2026، ومن المنتظر أن يتم تقديم بونو وميتروفيتش للجماهير خلال الساعات القليلة القادمة.

🔹اداء حارس نادي الهلال ياسين بونو في الموسم الماضي امام الاندية الاوروبية و المنتخبات العالمية .. الهلال وقع مع بونو بعد أفضل مواسمه في تاريخه 🧤🇲🇦💙 pic.twitter.com/r0O9FE8HLT — خالد القحطاني (@khaled_q28) August 17, 2023

وشارك بونو مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق سيتي بركلات الترجيح.

وقضى بونو 4 مواسم في إشبيلية وقاده للفوز بالدوري الأوروبي مرتين والتأهل لدوري الأبطال 4 مرات متتالية، كما لعب دورًا بارزًا في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر.

ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم النجم البرازيلي نيمار بجانب مواطنه مالكوم وثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز والمدافع كاليدو كوليبالي.

وكانت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن نادي فولهام تمسك بضرورة الحصول على 46 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن مهاجمه الأساسي، في حين قدم مسؤولو الهلال عرضًا بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما كاد أن يفشل المفاوضات، قبل أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط بإتمام الصفقة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااجل — الاخباريه : ياسين بونو وميتروفيتش وقعوا بشكل رسمي للهلال 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

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وسينضم بونو (31 عامًا) وميتروفيتش (26 عامًا) إلى كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس التي تزخر بالعديد من اللاعبين الجدد يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنه مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبين نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش.