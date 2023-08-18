شاهد: وصول النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض للانضمام للهلال
وصل نيمار نجم البرازيل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، استعدادًا للانضمام إلى نادي الهلال بعد الانتقال إلى بطل آسيا السابق من باريس سان جيرمان.
وظهر نيمار في صالة الوصول لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهو يرتدي وشاح الهلال.
🔝التاريخـي في الريـاض @neymarjr 😍💙#نيمار_هلالي pic.twitter.com/HQx4hWRzZW
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 18, 2023
وتابع أكثر من 10 آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في الرياض عبر حساب جماهيري بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر.
وأعلن الهلال الثلاثاء الماضي تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
“I’m here in Saudi Arabia” 🇸🇦
Welcome @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/LbLkwpSUdu
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 18, 2023
وفور إعلان الصفقة عبر فيديو، شاهده أكثر من 424 مليون شخص حتى الآن بمنصة “إكس”، تدفقت جماهير الهلال نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار رقم 10.
وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عامًا على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.
🤳🏻"التاريخي" @neymarjr :"هيـا بنا إلى الريـاض" 😍💙 pic.twitter.com/AEo6oO969V
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 18, 2023
وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وانضم كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال.