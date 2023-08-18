شاهد: وصول النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض للانضمام للهلال

وصل نيمار نجم البرازيل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، استعدادًا للانضمام إلى نادي الهلال بعد الانتقال إلى بطل آسيا السابق من باريس سان جيرمان.

وظهر نيمار في صالة الوصول لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهو يرتدي وشاح الهلال.

وتابع أكثر من 10 آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في الرياض عبر حساب جماهيري بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وأعلن الهلال الثلاثاء الماضي تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وفور إعلان الصفقة عبر فيديو، شاهده أكثر من 424 مليون شخص حتى الآن بمنصة “إكس”، تدفقت جماهير الهلال نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار رقم 10.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عامًا على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال.