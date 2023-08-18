عادت من السماء.. ركلة ترجيح غريبة بنهائي بطولة كرة قدم في كولومبيا (فيديو)

شهد نهائي بطولة كرة قدم في كولومبيا موقفًا غريبًا عند تسديد ركلة ترجيح، لن ينساها الجمهور لمدة طويلة.

وانتهى وقت المباراة بين فريقي “سان فيسنتي دي تشوكوري” و”كونسيا اف سي” بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وكان فريق تشوكوري متأخرًا 2-3 خلال ركلات الترجيح، عندما حان الدور على لاعبه خورخي لتسديد ركلة الترجيح.

وصوّب خورخي الكرة لتصطدم بعارضة المرمى، وتتجه نحو السماء.

وبينما بدا الإحباط على خورخي، إذا بالكرة تهبط من السماء لتصطدم بحارس كونسيا غير المحظوظ، وتدخل المرمى مباشرة.

لكن فريق كونسيا تمكن من الفوز بالبطولة بعد أن أنهى ركلات الترجيح 5-4 لصالحه.