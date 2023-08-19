الهلال يقدم نجميه البرازيلي نيمار والمغربي بونو في حفل كبير بالرياض (فيديو)

قدّم نادي الهلال، السبت، في حفل صاخب وأمام آلاف من جماهيره في العاصمة الرياض، نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار، آخر اللاعبين الكبار المنضمين إلى الدوري السعودي الذي بات مرصعًا بنجوم عالميين، بعد تقديم الحارس المغربي ياسين بونو.

ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخان، دخل نيمار وبونو كل على حدة، ملعب الملك فهد في شرقي الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.

وأُطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخوله الملعب الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، وسط هتافات الأنصار “نيمار نيمار”، بينما رسمت الطائرات المسيّرة كلمة “نيمار أزرق” فوق الملعب.

ولوّحت الجماهير بأعلام زرقاء عليها صورة للبرازيلي بقميص الهلال و”نيمار 10″، بينما عرضت شاشات الملعب الإلكترونية لقطات لأهداف سابقة لقائد البرازيل.

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض، واضعًا وشاحًا أزرق بلون قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي “ضمن أفضل 10 دوريات في العالم”.

وأقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، الحفل قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء.

ولن يلعب نيمار وبونو مباراة السبت، بينما من المقرر أن يكونا جاهزين لمباراة الرائد الخميس في المرحلة الثالثة للدوري.

وملأ مشجعو الهلال الملقب في السعودية “الزعيم” جنبات الملعب، والكثيرون منهم يرتدون قمصانه الزرقاء، حيث رفع المشجعون تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل وجه نيمار مع كلمة مرحبًا بالإنجليزية.





وهتف الآلاف أيضًا باسم الحارس المغربي ياسين بونو المنضم حديثًا إلى “كبير آسيا”. ووجَّه بونو خلال حفل تقديمه التحية إلى جماهير الزعيم، وتمنى أن يكون موفقًا مع الفريق والجمهور “الرائع”، وفقًا لكلامه.

وأضاف “نادي الهلال دائمًا يلعب على الألقاب، هناك لاعبون كبار، وأتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق”.