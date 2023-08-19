بمشاركة رونالدو.. هزيمة ثانية على التوالي لنادي النصر في الدوري السعودي
19/8/2023-|آخر تحديث: 19/8/202301:03 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
تجرع النصر وصيف البطل مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام ضيفه التعاون 2-صفر رغم استعادة نجومه، الجمعة.
وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 من الاتفاق في غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس للإرهاق بعد التتويج بلقب البطولة العربية.
وسجّل هدفي اللقاء الكاميروني لياندر تاوامبا (20)، وأحمد باحسين (6+90).
ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي النصر من دون نقاط بعدما افتتح الموسم بخسارة أيضًا أمام الاتفاق 1-2 بغياب رونالدو المتوج معه مؤخرًا لقب بطولة الأندية العربية.
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النصر 0 – 1 التعاون#النصر_التعاون | #AlNassrAlTaawoun pic.twitter.com/EDFyQaq7Iz
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 18, 2023
المصدر : وكالات