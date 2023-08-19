بمشاركة رونالدو.. هزيمة ثانية على التوالي لنادي النصر في الدوري السعودي

تجرع النصر وصيف البطل مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام ضيفه التعاون 2-صفر رغم استعادة نجومه، الجمعة.

وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 من الاتفاق في غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس للإرهاق بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

وسجّل هدفي اللقاء الكاميروني لياندر تاوامبا (20)، وأحمد باحسين (6+90).

ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي النصر من دون نقاط بعدما افتتح الموسم بخسارة أيضًا أمام الاتفاق 1-2 بغياب رونالدو المتوج معه مؤخرًا لقب بطولة الأندية العربية.