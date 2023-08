مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة لسانشيز (فيديو)

غادر اللاعب الدولي البرازيلي السابق مارسيلو لاعب فريق فلومينينسي الملعب باكيا بعدما تسبب في إصابة مروعة لمنافسه لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس جونيورز.

وعلى إثرها تلقى مارسيلو بطاقة حمراء وخرج من المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس أيرس الليلة الماضية.

وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء بزاوية مروعة ليسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم.

وأوضحت مقاطع فيديو تم تداولها من خلال منصات التواصل الاجتماعي تدخل مارسيلو بطريقة عنيفة على قدم لاعب الفريق الأرجنتيني، حيث خرج الأخير مصابا بكسر في ساق اللاعب.

وقال أرجنتينوس جونيورز على منصة تويتر إن سانشيز الذي نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج أصيب بخلع في الركبة اليسرى.

وكتب مارسيلو على إنستغرام “عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لقد أصبت زميلا لي عن غير قصد. أتمنى له سرعة الشفاء”.

كما نشر ناديه البرازيلي رسالة دعم ومساندة على تويتر.

وجاء في البيان “يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب ويتمنى الشفاء العاجل لمدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز الذي أصيب في لعبة مشتركة الليلة”.

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ16 بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

Marcelo shown a red card after this tackle, football is a risky business too, look at how he broke his opponent’s leg, I am still wondering how Messi got past all these pic.twitter.com/ybCcDMzTPm

— www.ugandangods.com (@UgandanGods) August 2, 2023