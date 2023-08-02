مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة لسانشيز (فيديو)

غادر اللاعب الدولي البرازيلي السابق مارسيلو لاعب فريق فلومينينسي الملعب باكيا بعدما تسبب في إصابة مروعة لمنافسه لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس جونيورز.

وعلى إثرها تلقى مارسيلو بطاقة حمراء وخرج من المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس أيرس الليلة الماضية.

وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء بزاوية مروعة ليسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم.

وأوضحت مقاطع فيديو تم تداولها من خلال منصات التواصل الاجتماعي تدخل مارسيلو بطريقة عنيفة على قدم لاعب الفريق الأرجنتيني، حيث خرج الأخير مصابا بكسر في ساق اللاعب.

تعرض اليوم لاعب فريق ارجنتينوس جونيورس لوسيانو سانشيز الى اصابة خطيرة على مستوى الركبة كان سببها لاعب نادي فلومينيزي مارسيلو حيث تلقى الاخير البطاقة الحمراء pic.twitter.com/hPUdzC2sC1 — Sports News With Antoun ™🗞️📰 (@newswithantoun) August 2, 2023

وقال أرجنتينوس جونيورز على منصة تويتر إن سانشيز الذي نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج أصيب بخلع في الركبة اليسرى.

#AAAJ 📄 PARTE MÉDICO

Luciano Sánchez: Luxación de rodilla izquierda.

¡Pronta recuperación, hermano! ❤ pic.twitter.com/GOCD6Tus22 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 2, 2023

وكتب مارسيلو على إنستغرام “عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لقد أصبت زميلا لي عن غير قصد. أتمنى له سرعة الشفاء”.

كما نشر ناديه البرازيلي رسالة دعم ومساندة على تويتر.

وجاء في البيان “يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب ويتمنى الشفاء العاجل لمدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز الذي أصيب في لعبة مشتركة الليلة”.

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ16 بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.