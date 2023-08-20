قلب ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه بورنموث إلى فوز مثير (3-1) السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

انتفض ليفربول بعد التأخر بهدف وفاز 3-1 على بورنموث في أنفيلد، ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، السبت، رغم طرد لاعبه أليكسيس ماك أليستر.

وسجل أنتوني سيمنيو هدف التقدم لبورنموث بعد 3 دقائق، وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني عقب 9 دقائق بعد متابعة ركلة جزاء أهدرها بنفسه.

وتعرَّض ليفربول لضربة بطرد لاعب الوسط ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 58، لكن بعد 4 دقائق ضمن ديوغو جوتا انتصار ليفربول بتسجيل الهدف الثالث.

وأصبح رصيد ليفربول 4 نقاط من أول جولتين بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، بينما يملك بورنموث نقطة وحيدة.

وأرسل بورنموث إنذارًا مبكرًا بعدما سجل جيدون أنتوني هدفًا ألغاه الحكم بسبب التسلل وقبل الوصول إلى نهاية الدقيقة الأولى.

لكن بعدها افتتح سيمنيو التسجيل بعدما فقد ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الكرة في مكان خطير.

بورنموث يفاجىء ليفربول ويفتتح التسجيل عن طريق أنطوان سيمينيو#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_بورنموث pic.twitter.com/xAh5RFgogh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

وتحسَّن أداء ليفربول، الذي لم يخسر أبدًا أمام بورنموث في أنفيلد، ونجح دياز في إدراك التعادل بتسديدة رائعة مباشرة من مدى قريب، قبل أن يحصل دومينيك سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد سقوطه أرضًا.

وسدد صلاح، الذي أهدر ركلة جزاء أمام بورنموث في مارس/آذار الماضي، الركلة بشكل متواضع في منتصف المرمى، لكنه كان محظوظًا في المتابعة والتسجيل ليمنح ليفربول هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 36.

وواصل ليفربول الضغط في الشوط الثاني، وسجل بواسطة غوتا بعد متابعة كرة مرتدة، ليضمن لصاحب الأرض الانتصار بعد دقائق من طرد زميله الجديد ماك أليستر بسبب خطأ خطير ضد غو روذويل لاعب بورنموث.

وتألق نيتو حارس بورنموث في إنقاذ محاولتين من صلاح وغوتا، ليمنع ليفربول من الخروج بانتصار كبير جديد على بورنموث كما حدث في الزيارة الأخيرة إلى أنفيلد عندما فاز صاحب الأرض (9-0).

وشارك الياباني واتارو إندو المنضم حديثًا إلى ليفربول بديلًا في الشوط الثاني، وقدَّم نفسه بقوة وأسهم في الحفاظ على الانتصار.

ويلعب ليفربول في ضيافة نيوكاسل يونايتد في الجولة المقبلة، بينما يلعب بورنموث على أرضه أمام توتنهام هوتسبير.