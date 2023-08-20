جاء تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي اليوم في مشاركته الثالثة فقط بمونديال السيدات

تُوّج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، اليوم الأحد، بفوزه الثمين بهدف دون رد على نظيره الإنجليزي، في المباراة النهائية للبطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وعلى ملعب “أستراليا” في مدينة سيدني، حسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف وحيد سجلته أولغا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوَّج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وفشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري، بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية 2022.

وعادل المنتخب الإسباني إنجاز نظيره للرجال، الذي تُوّج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي اليوم في مشاركته الثالثة فقط بمونديال السيدات، علمًا بأن أفضل نتيجة سابقة له في البطولة كانت بلوغه دور الـ16 في نسخة 2019 بفرنسا.

وكان المنتخب الإسباني هو الأفضل والأكثر خطورة في مباراة اليوم، وثأر الفريق لهزيمته أمام المنتخب الإنجليزي 1-2 في دور الثمانية في اليورو العام الماضي.

وخاض كل من الفريقين المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى، ولكن الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي خسرت اليوم نهائي المونديال للنسخة الثانية على التوالي، حيث كانت مدربة للمنتخب الهولندي الذي خسر نهائي نسخة 2019 أمام المنتخب الأمريكي.

وقادت فيجمان المنتخب الهولندي للفوز بلقب يورو 2017، ثم قادت المنتخب الإنجليزي للفوز باللقب الأوروبي في 2022.