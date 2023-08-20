حصد ميسي لقب أفضل لاعب في هذه النسخة ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في عصره

فاز ليونيل ميسي بأول ألقابه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد تفوّقه على ضيفه ناشفيل بركلات الترجيح في مباراة أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وتغلَّب إنتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوّج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الذي انتقل إليه قبل شهر واحد.

واحتفل ميسي باللقب مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.

🏆 TODOS JUNTOS 🏆 pic.twitter.com/tkcKKanjAs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

ونفّذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح، ليحسم البطولة التي تجمع 47 فريقًا من الدوري الأمريكي والمكسيكي، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل.

وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية، وتعادل ناشفيل من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

11 ROUNDS. 🤯 Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

الأكثر تتويجًا في عصره

وعلى المستوى الفردي، حصد ميسي لقب أفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة إلى جانب لقب الهداف، وحرص زملاؤه على الاحتفال به في نهاية المباراة.

وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.

Leo Messi’s @LeaguesCup:

– Seven games

– Ten goals

– One assist

– Champion

– Best Player

– Top Scorer 'Nuff said. pic.twitter.com/PTyk67BAsO — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.

وضمن الفريق مقعدًا في دوري أبطال اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي.