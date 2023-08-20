رياضة|الولايات المتحدة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بلقبه الأول في أمريكا (فيديو)

حصد ميسي لقب أفضل لاعب في هذه النسخة ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في عصره

زملاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي يحتفلون معه بعد إحراز الفريق للقب الأول في تاريخه (منصات التواصل)
20/8/2023-|آخر تحديث: 20/8/202311:17 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

فاز ليونيل ميسي بأول ألقابه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد تفوّقه على ضيفه ناشفيل بركلات الترجيح في مباراة أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وتغلَّب إنتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوّج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الذي انتقل إليه قبل شهر واحد.

واحتفل ميسي باللقب مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.

ونفّذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح، ليحسم البطولة التي تجمع 47 فريقًا من الدوري الأمريكي والمكسيكي، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل.

وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية، وتعادل ناشفيل من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

الأكثر تتويجًا في عصره

وعلى المستوى الفردي، حصد ميسي لقب أفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة إلى جانب لقب الهداف، وحرص زملاؤه على الاحتفال به في نهاية المباراة.

وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.

 

وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.

وضمن الفريق مقعدًا في دوري أبطال اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات