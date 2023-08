فاز ليونيل ميسي بأول ألقابه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد تفوّقه على ضيفه ناشفيل بركلات الترجيح في مباراة أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وتغلَّب إنتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوّج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الذي انتقل إليه قبل شهر واحد.

واحتفل ميسي باللقب مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.

ونفّذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح، ليحسم البطولة التي تجمع 47 فريقًا من الدوري الأمريكي والمكسيكي، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل.

وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية، وتعادل ناشفيل من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

11 ROUNDS. 🤯

Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023