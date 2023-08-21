الدوري الإسباني.. برشلونة يرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز على قاديش

سجّل بيدري وفيران توريس هدفين قرب النهاية، ليفوز برشلونة 2-صفر على ضيفه قاديش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 82 عندما تلقى بيدري تمريرة رائعة خلف الدفاع من الوافد الجديد إيلكاي غندوغان ليسجّل الهدف الأول، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحقق برشلونة حامل اللقب فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تعادله مع مضيفه خيتافي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وخاض برشلونة أولى مباريات الموسم على ملعب “مونتجويك”، بدلًا من ملعبه “كامب نو” الذي يخضع لتجديدات في الموسم الجاري.

كما غاب عن برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد تعرضه للطرد في مواجهة خيتافي.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 4 نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي مع خيتافي، فيما ظل رصيد قاديش عند 3 نقاط بفوزه على آلافيس في الجولة السابقة.

وسيحل برشلونة ضيفًا على فياريال الأحد المقبل في الجولة الثالثة، فيما يلعب قاديش مع ضيفه ألميريا قبل ذلك بيوم واحد.