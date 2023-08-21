منتخب قطر يفتتح البطولة بمواجهة منتخب لبنان في 12 يناير/ كانون الثاني المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، التي ستنطلق في يناير/ كانون الثاني المقبل، عن استضافة ملعب لوسيل المونديالي للمباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة.

ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية في ملعب لوسيل بين منتخب قطر -البلد المضيف- والمنتخب اللبناني في الساعة 7 مساءً بتوقيت الدوحة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب لوسيل المونديالي 88 ألف مقعد، واشتهر باستضافة نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتحتضن منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، 6 ملاعب مونديالية أخرى هي: البيت، والجنوب، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي. وسينضم إلى هذه الملاعب ملعبا جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة، اللذين يعدان مقرين لبطلي دوري نجوم قطر السد والدحيل.

🟥 | استاد لوسيل 🏟️ يضاف للملاعب المستضيفة لكأس آسيا 2023

⬅️ استاد لوسيل سيستضيف افتتاح كأس آسيا بدلا من استاد البيت

⬅️ تعديل موعد المباراة الافتتاحية إلى السابعة مساء بين قطر 🇶🇦 ولبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/KC26OsPlP5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 21, 2023

ويشارك 24 منتخبًا في كأس آسيا قطر 2023 تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة ما يصل إلى 3 مباريات يوميًّا خلال مرحلة المجموعات.

وبفضل تقارب المسافات في دولة قطر، فسيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة خلال اليوم، كما تتيح هذه الميزة للمشجعين القادمين من خارج الدولة البقاء في مكان واحد طوال فترة إقامة البطولة.

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للكأس “يسرنا استضافة البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على أرض قطر. نحن على ثقة بأن كأس آسيا قطر 2023، ستكون النسخة الأفضل التي يتم تنظيمها حتى الآن، كما سيشهد جدول المباريات عددًا من المنافسات الرائعة التي تتصاعد فيها أجواء الحماسة والإثارة بين عدد من أشهر المنتخبات في آسيا”.

من الفنون للتلفزيون والمطبخ، الثقافة الآسيوية مترسخة في الدوحة النابضة بالحياة ننتطر حضوركم بفارغ الصبر لحضور نهائيات #كأس_آسيا_2023 pic.twitter.com/F1G7FkuSmy — كأس آسيا قطر ٢٠٢٣ (@Qatar2023) May 11, 2023

وأضاف الجاسم “نترقب بكثير من الحماس عودة أجواء كرة القدم العالمية إلى ملاعب قطر، وامتلاء مدرجاتها بالمشجعين الشغوفين بعالم الساحرة المستديرة، الذين سيقصدون الدولة من شتى أنحاء القارة لحضور مباريات الحدث الرياضي المرموق”.

وكانت قطر قد استضافت كأس آسيا، البطولة الأكثر أهمية في قارة آسيا، خلال نسختي عامي 1988 و2011.