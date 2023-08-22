انفجر شرطي المرور في الضحك بعد أن طالبه غوارديولا بدفع مقابل للتصوير معه.

انتابت حالة من الغضب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد قيام شرطي مرور بمخالفته في مدينة مانشستر، الاثنين.

وتلقى غوارديولا مخالفة لوقوفه في منطقة لا يُسمح للسيارات بالوقوف بها.

وطلب الشرطي التقاط صورة مع المدرب الإسباني، لكن غوارديولا رفض طلبه.

وقال غوارديولا للشرطي “أتريد صورة؟ حسنًا يجب عليك أن تدفع مقابلًا”، قبل أن يركب سيارته بينما استغرق الشرطي في الضحك.

ما رأيكم بتصرفه؟

غوارديولا يرفض التقاط صورة مع شرطي مرور خالفه#الجزيرة_مباشر #رياضة pic.twitter.com/RdIainngz1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 22, 2023

وقبل أيام، عرض غوارديولا على أحد مشجعي مانشستر سيتي تدريب الفريق خلال مباراة نيوكاسل يونايتد، بعد أن طالب المشجع المدرب بإجراء تغييرات.

ويُعَد المدرب الإسباني هو أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي، ويبلغ راتبه السنوي نحو 20 مليون جنيه إسترليني، حسب وسائل الإعلام البريطانية.

Pep Guardiola receiving a parking ticket today 🤣 pic.twitter.com/GitQeBaluy — ManCityzens (@ManCityzenscom) August 21, 2023

وقال نادي مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن غوارديولا سيغيب عن الفريق خلال المباراتين المقبلتين بالدوري أمام شيفيلد يونايتد وفولهام بعد خضوعه لجراحة في الظهر.

وأضاف النادي في بيان أن خوانما ليو، مساعد غوارديولا، سيتولى قيادة الفريق خلال فترة غياب المدرب الإسباني.

وذكر البيان أن غوارديولا كان يعاني أخيرًا من ألم شديد في الظهر، وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة طارئة.

وأضاف أن الجراحة “كانت ناجحة، وسيقضي بيب فترة التعافي وإعادة التأهيل في برشلونة”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعود إلى الفريق بعد فترة التوقف الدولي المقبلة خلال الفترة من الرابع إلى 12 سبتمبر/أيلول المقبل.