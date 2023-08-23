“استيقظ استيقظ”.. رونالدو ينفجر غضبا ضد الحكم ويدفع شخصا أراد التقاط صورة معه (فيديو)

ظهر لاعب فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو في حالة غضب بعد نهاية أحداث شوط المباراة الأول بين فريقه وضيفه شباب الأهلي الإماراتي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وصب البرتغالي غضبه على الحكم الصيني فو مينغ الذي أدار اللقاء، وأخبره بأن لفريقه الحق بركلات جزاء خلال مجريات الشوط الأول لم يحتسبها لهم.

وصرخ رونالدو على الحكم “استيقظ.. استيقظ”.

وفي تلك اللحظة اقترب أحد أفراد الفريق الإماراتي ممسكًا هاتفه ليأخذ صورة مع النجم البرتغالي، إلا أن الأخير دفعه بعيدًا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 كريستيانو رونالدو يدفع أحد أعضاء فريق شباب الاهلي الذي يريد التصوير معه.#النصر_شباب_الاهلي pic.twitter.com/kDg4n74jKQ — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 22, 2023

ورغم ذلك، فقد نجح النصر في حجز مقعده بدور المجموعات، وحول تأخره في الشوط الثاني بنتيجة 1-2 إلى فوز 4-2.

وعند نهاية المباراة، تعامل رونالدو بشكل مختلف، حيث غمرته السعادة، وغادر أرضية الملعب راقصًا وفرحًا بتأهل فريقه إلى دوري أبطال آسيا.