سيتولى القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني المسؤولية خلفا للمالي هامان نيانغ بعد انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، انتخاب القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيسًا جديدًا له حتى 2027، وذلك خلفًا للمالي هامان نيانغ.

ونال الشيخ سعود بن علي آل ثاني ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” في الانتخابات التي جرت في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان وإندونيسيا بين 25 أغسطس/آب الجاري والعاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

نبارك لسعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني

الثقة العالمية وانتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) للفترة 2023-2027 ..

نتمنى له التوفيق وللاتحاد الدولي للعبة المزيد من النجاح والتطوير ..

وتستاهل يا أبو ناصر .. — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) August 23, 2023

وعقب انتخابه، قال الشيخ سعود بن علي آل ثاني، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة، “إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية، لي ولبلدي قطر ولقارتنا الآسيوية”.

وأضاف: “كرة السلة رياضة عالمية وهذه هي أهم نقاط قوتنا. لا يمكنني إلا أن أقدم وعدًا واحدًا اليوم وهو أنني سأعمل بجد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس الإدارة بأكمله من أجل خير كرة السلة”.

The XXII FIBA Congress has elected a new President and members of the Central Board for the upcoming 2023-2027 cycle in Manila today.https://t.co/2sxn1n6t7H — FIBA Media (@FIBA_media) August 23, 2023

وشغل الشيخ سعود آل ثاني منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي منذ عام 2002، بعد أن كان رئيسًا سابقًا للاتحاد القطري ونائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

تهانينا للشيخ سعود بن علي آل الثاني فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة 🤝 pic.twitter.com/yeeYRwbgSa — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 23, 2023

وستستضيف دولة قطر النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في عام 2027، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.