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انتخاب القطري سعود بن علي آل ثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة

سيتولى القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني المسؤولية خلفا للمالي هامان نيانغ بعد انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

الشيخ سعود بن علي آل ثاني
الشيخ سعود بن علي آل ثاني (الاتحاد الدولي لكرة السلة)
23/8/2023-|آخر تحديث: 23/8/202307:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، انتخاب القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيسًا جديدًا له حتى 2027، وذلك خلفًا للمالي هامان نيانغ.

ونال الشيخ سعود بن علي آل ثاني ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” في الانتخابات التي جرت في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان وإندونيسيا بين 25 أغسطس/آب الجاري والعاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وعقب انتخابه، قال الشيخ سعود بن علي آل ثاني، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة، “إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية، لي ولبلدي قطر ولقارتنا الآسيوية”.

وأضاف: “كرة السلة رياضة عالمية وهذه هي أهم نقاط قوتنا. لا يمكنني إلا أن أقدم وعدًا واحدًا اليوم وهو أنني سأعمل بجد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس الإدارة بأكمله من أجل خير كرة السلة”.

وشغل الشيخ سعود آل ثاني منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي منذ عام 2002، بعد أن كان رئيسًا سابقًا للاتحاد القطري ونائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وستستضيف دولة قطر النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في عام 2027، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر : وكالات