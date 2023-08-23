أظهر المقطع صدمة الزائر في بداية الأمر لكنه تماشى مع العشرات واحتفل معهم

شعر مشجعو نادي ملقا الإسباني بالخذلان، بعدما لم تقم إدارة النادي بالتعاقد مع أي لاعب، وقرروا التوجه إلى المطار، واستقبال أي سائح في طريقهم، والتعامل معه كأنه صفقة جديدة.

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاستقبال العشوائي، حيث صُدم أحد الزوار من بوابة القادمين بعشرات من المشجعين يحتفلون به، ويعاملونه كأنه نجم كروي، بل وكان منهم من ادعى أنه حارس شخصي للزائر، طالبين منه التوقيع على قميص أبيض.

وأظهر المقطع صدمة الزائر في بداية الأمر، لكنه تماشى مع العشرات واحتفل معهم، وتكررت التجربة مع عدد آخر من المسافرين.

وشعر المشجعون بالإحباط في فترة الانتقالات الحالية، لا سيما في وقت تواترت خلاله أخبار انتقالات اللاعبين، واحتلت العناوين الرئيسية في الصحف ووكالات الأنباء، حيث وجدت ناديها بعيدًا عن تلك الأخبار، خاصة أن الإدارة لم تنجز أي صفقة تدعم بها صفوف الفريق.

ويُعَد نادي ملقا أحد أعرق الأندية الإسبانية لكرة القدم، فقد شارك في 36 موسمًا لبطولة دوري الدرجة الأولى، كما سبق للفريق الفوز بكأس إنترتوتو في عام 2002، وتأهل بعدها في الموسم الذي يليه إلى كأس الاتحاد الأوروبي وبلغ الدور ربع النهائي.