احتفاء واسع بالعداء المغربي سفيان البقالي بعد إحرازه ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى (فيديو)

واصل البطل المغربي، بهذا الانتصار الكبير، سيطرته على السباق في العامين الأخيرين

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز العداء المغربي سفيان البقالي بعد إحرازه الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى.

وتوّج العداء المغربي بالميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف متر موانع، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًّا في العاصمة المجرية بودابست.

وتفوّق البقالي في السباق على البطل الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي، الذي حل في المرتبة الثانية في هذا السباق ليحصد الميدالية الفضية، في حين اكتفى العداء الكيني إبراهام كيبوت بالميدالية البرونزية.

وواصل البطل المغربي، بهذا الانتصار الكبير، سيطرته على السباق في العامين الأخيرين، حيث سبق أن أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم في يوجين بالولايات المتحدة سنة 2022، كما نال الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أشاد ناشطون وصحفيون بإنجاز البقالي، وعدّوه فخرًا كبيرًا للتمثيل الرياضي المغربي في المحافل العالمية.

وكتب يحيى شوطي “فخرنا لا متناه بهذا الشاب المغربي البطل سفيان البقالي”.

فخرنا لا متناهي بهذا الشاب المغربي البطل سفيان البقالي

شاب يحيي فينا جذوة التشبت بالأمل والرغبة الجامحة في رفع لواء وطننا المغرب خفاقا بين الأمم

هنييييييئا لبطلنا الكبير مسيرة موفقة على الدوام pic.twitter.com/otXZm3DDk5 — ⵢⴰⵃⵢⴰ ⵛⵓⵟⴰيحيى شوطى (@chautta1) August 23, 2023

وغرد حساب آخر مشيدًا بإنجاز البقالي وكتب “سفيان لاعب تاريخي ومحنك في السباق”.

سفيان لاعب تاريخي ومحنك في السباق دايماً يعطيهم الافضليه حتى نهاية السباق ويجيهم زي الفرس العربي الاصيل ويخطف الصدارة 💚💚 https://t.co/QtLPmSNmon — . (@A99V__) August 23, 2023

واعتبر الصحفي المغربي محمد واموسي أن سفيان هو “الأفضل هذا الزمن بدون منافس”.