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احتفاء واسع بالعداء المغربي سفيان البقالي بعد إحرازه ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى (فيديو)

واصل البطل المغربي، بهذا الانتصار الكبير، سيطرته على السباق في العامين الأخيرين

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25/8/2023-|آخر تحديث: 25/8/202311:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز العداء المغربي سفيان البقالي بعد إحرازه الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى.

وتوّج العداء المغربي بالميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف متر موانع، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًّا في العاصمة المجرية بودابست.

وتفوّق البقالي في السباق على البطل الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي، الذي حل في المرتبة الثانية في هذا السباق ليحصد الميدالية الفضية، في حين اكتفى العداء الكيني إبراهام كيبوت بالميدالية البرونزية.

وواصل البطل المغربي، بهذا الانتصار الكبير، سيطرته على السباق في العامين الأخيرين، حيث سبق أن أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم في يوجين بالولايات المتحدة سنة 2022، كما نال الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أشاد ناشطون وصحفيون بإنجاز البقالي، وعدّوه فخرًا كبيرًا للتمثيل الرياضي المغربي في المحافل العالمية.

وكتب يحيى شوطي “فخرنا لا متناه بهذا الشاب المغربي البطل سفيان البقالي”.

وغرد حساب آخر مشيدًا بإنجاز البقالي وكتب “سفيان لاعب تاريخي ومحنك في السباق”.

واعتبر الصحفي المغربي محمد واموسي أن سفيان هو “الأفضل هذا الزمن بدون منافس”.

المصدر : الجزيرة مباشر