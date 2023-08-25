محمد صلاح حاضر بين جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)
رغبة منهم في تحفيز انتقال الفرعون المصري، ارتدى عدد كبير من الجماهير في المدرجات قناع يحمل وجه محمد صلاح
يعيش جماهير نادي الاتحاد السعودي حالة من السعادة بعد انتشار أنباء عن موافقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على الانتقال لصفوف العميد.
ورغبة منهم في تحفيز انتقال الفرعون المصري، ارتدى عدد كبير من الجماهير في المدرجات قناعًا يحمل وجه صلاح في المدرجات خلال مباراة فريقهم أمام الرياض في بطولة الدوري السعودي، أمس الخميس.
وأفادت شبكة “بي إن سبورتس”، أمس الخميس، بموافقة نجم ليفربول على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي (روشن).
وأشارت وسائل إعلام سعودية خلال الأيام السابقة، إلى أن الاتحاد قدّم عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات قائد المنتخب المصري البالغ عمره 31 عامًا.
محمد صلاح في مدرجات الاتحاد السعودي🇸🇦#الجزيرة_مباشر #رياضة pic.twitter.com/9cFQzd7DTM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2023
وضم نادي الاتحاد السعودي اللاعب البرازيلي فابينيو من ليفربول هذا الصيف في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار)، وتردد أنه جدد إبداء رغبته في ضم صلاح الذي يستمر عقده مع ليفربول لمدة عامين.
محمد صلاح يظهر في مدرجات الاتحاد 😅#دوري_روشن_السعودي | #الرياض_الاتحاد pic.twitter.com/oKCRTJ15sk
— موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) August 24, 2023