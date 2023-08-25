رغبة منهم في تحفيز انتقال الفرعون المصري، ارتدى عدد كبير من الجماهير في المدرجات قناع يحمل وجه محمد صلاح

يعيش جماهير نادي الاتحاد السعودي حالة من السعادة بعد انتشار أنباء عن موافقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على الانتقال لصفوف العميد.

ورغبة منهم في تحفيز انتقال الفرعون المصري، ارتدى عدد كبير من الجماهير في المدرجات قناعًا يحمل وجه صلاح في المدرجات خلال مباراة فريقهم أمام الرياض في بطولة الدوري السعودي، أمس الخميس.

وأفادت شبكة “بي إن سبورتس”، أمس الخميس، بموافقة نجم ليفربول على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي (روشن).

وأشارت وسائل إعلام سعودية خلال الأيام السابقة، إلى أن الاتحاد قدّم عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات قائد المنتخب المصري البالغ عمره 31 عامًا.

وضم نادي الاتحاد السعودي اللاعب البرازيلي فابينيو من ليفربول هذا الصيف في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار)، وتردد أنه جدد إبداء رغبته في ضم صلاح الذي يستمر عقده مع ليفربول لمدة عامين.