رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستقالة من منصبه عقب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو في الفم خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات ما أثار غضبا بين اللاعبين والوزراء.

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الجمعة، أنه لن يستقيل من رئاسة الاتحاد رغم موجة الانتقادات الحادة الموجهة له بسبب سلوكه خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.

ويواجه روبياليس انتقادات على نطاق واسع بسبب تقبيله لاعبة المنتخب جيني هيرموسو على شفاهها خلال حفل توزيع الميداليات، الأحد الماضي، في سيدني عقب فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي (1-0) وتتويجه بلقب المونديال.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقًا أخلاقيًا ضد روبياليس، ولكن الأخير قال، الجمعة، في اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني “لن أستقيل. ماذا فعلت؟ هل بسبب قبلة سريعة سأغادر منصبي؟ سأقاتل للنهاية”.

وأضاف “أعتذر من أعماق قلبي. فقدت السيطرة. كانت القبلة كأنها لأحد أبنائي”.

وقال روبياليس (46 عامًا) إن جيني هي من بدأت التواصل الجسدي، وإنه سألها إن كان يمكنه منحها “قبلة صغيرة”، فقالت “حسنًا”.

وانتقد السياسيون الإسبان ومسؤولو كرة القدم رفض روبياليس الاستقالة.

وفي بيان مشترك أرسله اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، قالت 23 لاعبة تألفت منها تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم بينهن جيني إيرموسو، وكذلك 32 لاعبة أخرى، إنهن لن يخضن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيسًا للاتحاد.

وفي البيان نفسه نفت جيني صحة ما قاله روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، وكتبت “لا أتسامح مع التشكيك في كلامي بالأخص إذا تم اختراع كلمات لم أقلها”.

ولا يمكن للحكومة إقالة روبياليس، الذي يترأس الاتحاد الإسباني وهو هيئة مستقلة، لكن فيكتور فرانكوس رئيس مجلس الرياضة الذي تديره الدولة قال إن الحكومة ستلجأ لمحكمة رياضية سعيًا لإيقافه.

وقالت يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا): “ما زال السيد روبياليس لا يعلم أين هو؟ وما فعله؟ يجب أن يستقيل فورًا، ويجنبنا المزيد من الإحراج”.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) إنه من الصعب شرح ما يحدث مع روبياليس خلال هذه الأعوام، مضيفًا أن لديه شعورًا بأن “الكثيرين، حتى الآن، لا يفهمون ما الذي يواجهه أعضاء مجتمع كرة القدم؟ وهو رئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم”.

وكتب تيباس على منصة “إكس”: “قائمة السيدات والرجال الذين أذاهم لويس روبياليس في تلك السنوات طويلة للغاية، ويجب أن يتوقف هذا”.

في الوقت نفسه، طالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) مرة أخرى “باتخاذ إجراء تأديبي فوري” ضد روبياليس، ورحب بقرار فيفا في فتح قضية أخلاقية.

وأضاف فيفبرو أنه وجّه رسالة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” “يطلب خلالها البدء في إجراءات تأديبية”.

وتابع “أي تقاعس في اتخاذ إجراء من قبل السلطات لمعالجة سلوك روبياليس من شأنه أن يبعث برسالة غير مقبولة تضر بصناعة كرة القدم، والمجتمع الخارجي”.

والاثنين الماضي، تقدم روبياليس (46 عامًا) باعتذار، ولكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز واتحادات اللاعبين كانوا ضمن الذين أعلنوا أن الاعتذار غير كاف.

وقالت جيني في مقطع “فيديو” عبر وسائل التواصل عقب الواقعة: “لم يعجبني الأمر، ولكن لم يكن بإمكاني شيء”.