قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، مؤقتًا لـ90 يومًا، عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وأثار روبياليس موجة من الانتقادات الحادة ضده بعد أن منح هيرموسو قبلة على الفم خلال مراسم التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، إثر فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في النهائي.

ورفض روبياليس الاستقالة من منصبه أمس الجمعة خلال الاجتماع الطارئ، رغم أن رحيله كان متوقعًا وسط ضغوط شديدة من جانب الحكومة الإسبانية واللاعبات والأندية والمسؤولين، بينما لوَّح الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن رئيسه بعدما قالت إيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وقال الفيفا في بيان “قرر رئيس لجنة الانضباط، اليوم، إيقاف السيد روبياليس مؤقتًا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الدولي لكرة القدم @FIFAcom يقرر إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني 🇪🇸 لكرة القدم بشكل مؤقت pic.twitter.com/qDJijNtgBx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 26, 2023

كما أمرت اللجنة روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع اللاعبة الإسبانية أو مَن حولها.

وكانت تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم ولاعبات أخريات قد أعلنَّ أنهن لن يلعبن مباريات دولية ما دام روبياليس في منصبه رئيسًا للاتحاد.

وأضاف الفيفا أنه أخطر روبياليس والاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي (يويفا) بالقرار اليوم لتنفيذه. وقالت اللجنة إنها لن تقدّم مزيدًا من التفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية التي تتخذها لحين التوصل إلى قرار نهائي.