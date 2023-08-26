في رقم قياسي جديد.. نفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تُقارب 2.5 مليار دولار أمريكي

كشف تحليل نشرته مجموعة ديلويت المعنية بصناعة الرياضة، الجمعة، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهو مبلغ قياسي، وأن حجم النفقات قد تتجاوز ملياري جنيه إسترليني.

وحطمت فترة الانتقالات الصيفية، التي بدأت في 14 يونيو/حزيران الماضي، الرقم القياسي المسجَّل العام الماضي (1.92 مليار جنيه) وذلك قبل أسبوع على نهايتها مطلع الشهر المقبل.

وتخطت صفقتان حاجز 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) بانتقال لاعبي الوسط موزيس كايسيدو إلى تشيلسي وديكلان رايس إلى أرسنال، ولم تتخط أي صفقة هذا الحاجز الصيف الماضي.

وأنفق تشيلسي، الذي تعاقد مع 9 لاعبين حتى الآن، أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ انتقلت ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو/أيار 2022.

وذكرت تقارير إخبارية أن حامل اللقب مانشستر سيتي دفع 55 مليون جنيه (69 مليون دولار) للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو الأسبوع الماضي، بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول مقابل 90 مليون يورو (97 مليون دولار) ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار) للتعاقد مع المهاجم راسموس يولوند، بينما تعاقد أرسنال وصيف بطل النسخة الماضية مع كاي هافرتز مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وضم نيوكاسل، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.