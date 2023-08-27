لعب ليفربول بعشرة لاعبين منذ طرد فيرجيل فان دايك خلال الشوط الأول في الدقيقة 28 بعد دقائق من تسجيل غوردان هدف نيوكاسل يونايتد.

قاد داروين نونيز فريقه ليفربول الإنجليزي للعودة والفوز بعشرة لاعبين على نيوكاسل يونايتد 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، رغم طرد القائد فيرجيل فان دايك في الشوط الأول.

وأهدى ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي تلقى بطاقة صفراء في بداية المباراة، نيوكاسل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعدما فشل في السيطرة على تمريرة محمد صلاح، لتصل إلى أنتوني غوردون الذي سدد داخل الشباك.

وبعدها بدقائق، نال فان دايك بطاقة حمراء مباشرة، وبدا أن نيوكاسل سينجح أخيرًا في إيقاف سلسلة من 13 مباراة دون فوز أمام ليفربول.

وسيطر صاحب الأرض على اللعب، لكنه فشل في حسم المباراة حتى سجّل البديل نونيز هدف التعادل في الدقيقة 81، ثم أضاف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة أرضية رائعة من صلاح.

بهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليًا من الخسارة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز الـ13.