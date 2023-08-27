غاب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يتعافى من جراحة في الظهر، عن قيادة حامل اللقب.

انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما أهدر إيرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وخلال الشوط الثاني، تمكن هالاند، هداف مانشستر سيتي، من وضع فريقه في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة 63.

لكن جايدن بوغل سجل هدف التعادل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 85، قبل أن يسجل رودري هدف الفوز لمانشستر سيتي بعدها بثلاث دقائق من تسديدة قوية.

وغاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 52 عاما، عن قيادة مانشستر سيتي، إذ يقضي فترة تعافى في برشلونة بعد خضوعه لجراحة في الظهر.

بهذا الفوز يتصدر مانشستر سيتي ترتيب جدول المسابقة برصيد تسع نقاط. في المقابل، ظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد، بعد أن خسر أول مباراتين.