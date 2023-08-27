شارك النجم البرازيلي مساء أمس في أول حصة تدريبية على العشب رفقة الفريق بعد تعافيه من إصابة عضلية

استقبل لاعبو نادي الهلال السعودي زميلهم المنضم حديثًا، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشكل خاص ومرح.

وشارك النجم البرازيلي، مساء أمس، في أول حصة تدريبية على العشب رفقة الفريق بعد تعافيه من إصابة عضلية كان قد تعرّض لها قبل انضمامه إلى النادي.

ووقف اللاعبون صفين ممسكين بزجاجات مليئة بالمياه في انتظار أن يعبر نيمار من ممر ضيق بينهم، وما إن مرّ حتى رشه الجميع بالمياه.

وجرت العادة أن يتم استقبال اللاعبين الجدد بطرق خاصة حتى يندمجوا مع بقية اللاعبين بسهولة، ولا يشعروا بالوحدة.

وحصد الفيديو، الذي نشرته صفحة نادي الهلال على منصة إكس (تويتر سابقًا) أمس، نحو مليون ونصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأعلن الهلال، في 16 أغسطس/آب الماضي، تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وأقيم له حفل أسطوري لاستقباله في ملعب الملك فهد.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم (31 عامًا) على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز، بجانب انضمام سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال.