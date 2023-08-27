“لقد منحتني الحظ”.. رونالدو يُهدي طفلة كفيفة تذكارا وإشادات بموقفه النبيل (فيديو)

قاد رونالد فريق النصر إلى فوز كبير على مضيفه الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، تذكارًا لطفلة كفيفة تشجع النادي، في لفتة إنسانية جميلة أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الكاميرات رونالدو في أحد ممرات الاستاد، وهو يُهدي الطفلة الكفيفة كرة “الهاتريك” التي حصل عليها عقب مباراة النصر مع الفتح.

“لقد منحتني الحظ”

وقالت الطفلة لكريستيانو “أنا من أكبر معجبيك، في الحقيقة أتيت إلى هنا فقط من أجلك، أحبك كثيرًا ولا أصدق أنك سجلت هذه الثلاثية”، وهو ما أعجب رونالدو ليرد عليها بابتسامة “لقد منحتني الحظ”.

وقاد رونالد فريق النصر إلى فوز كبير على مضيفه الفتح، أول أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي (روشن) بخمسة أهداف نظيفة، سجل منها رونالدو ثلاثة “هاتريك”.

وعادة ما يحتفظ اللاعبون بإحدى الكرات من الملعب بعد إحرازهم ثلاثية أو أكثر، لكن رونالدو أهداها إلى الطفلة في لفتة جميلة.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف النجم البرتغالي، ورأوه موقفًا انسانيًّا نبيلاً، كما أشادوا بمدى فَهم اللاعب لدور الرياضي في المجتمع.

لفتة رائعة والانسانية يجب دمجها بكل مجالات واختصاصات الحياة سياسيا واجتماعيا ورياضيا واقتصاديا وحتى عسكريا بالحد الادنى لتعود الانسانية للقيمة التي وجدت من اجلها لا لتبقى اداة لسياسات واجندات دولية — Mohamd Al-Obaid (@mohamad1obaid) August 26, 2023

الناس دي بعيد عننا مش فالفنيات ومنظومة الإدارة فقط … لا دول فاهمين يعني ايه دور الرياضة في الإنسانية عموما — ahmed shafea (@ShafeaAhmed) August 26, 2023