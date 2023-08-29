الدوري السعودي.. الاتحاد يسحق الوحدة بثلاثية والهلال ينتصر تحت أنظار مانشيني

هز رومارينيو وجواو فيليبي (جوتا) وإيجور كورونادو الشباك في الشوط الثاني، ليحافظ الاتحاد حامل اللقب على العلامة الكاملة بالفوز 3-صفر على مضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الاثنين.

لكن إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في نهاية الشوط الأول خيمت على هذا الانتصار قبل مواجهة الهلال في مباراة قمة يوم الجمعة المقبل.

ووضع البرازيلي رومارينيو الاتحاد في المقدمة بتسديدة منخفضة رائعة بعيدة المدى في الدقيقة 65، وضاعف زميله البرتغالي جوتا الغلة بتسديدة قريبة من زاوية ضيقة في الدقيقة 68.

وأكمل البرازيلي كورونادو، الذي سدد كرة زاحفة اصطدمت بالقائم في بداية الشوط الثاني، ثلاثية فريقه في الدقيقة 74 بتسديدة أخرى رائعة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السادس.

ثنائية الهلال

وتحت أنظار الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي، فاز الهلال 2-صفر على ضيفه الاتفاق.

وفي شوط أول من طرف واحد، افتتح المهاجم البرازيلي مالكوم التسجيل للهلال في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة بعدما هيأ له الصربي ألكسندر ميتروفيتش الكرة بالرأس، واحتُسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ولاحت فرصة خطيرة لروبن كوايسون لإدراك التعادل قبل أن يحتسب الحكم تسللًا ضده.

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للهلال بتسديدة بهلوانية مباشرة في الدقيقة 41.

وسجّل عبد الله الحمدان هدفًا بالرأس للهلال في الدقيقة 90 ألغاه الحكم بسبب التسلل.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز الخامس.