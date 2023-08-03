البطولة العربية للأندية.. رأسية رونالدو تطيح بالزمالك وتقود النصر لدور الثمانية

سجّل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل النصر إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودّع البطولة.

وأدرك رونالدو التعادل للعملاق السعودي بضربة رأس بعدما تقدّم أحمد سيد (زيزو) من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة.

وحلّ الزمالك ثالثًا وله 4 نقاط، وتذيّل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة دون أي نقاط، ويلعب النصر أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية.

وقال كريستيانو رونالدو لقناة شركة الرياضة السعودية “إس إس سي” عبر مترجم: “التعادل مهم للغاية وكان سيأهلنا. لعبنا ضد فريق منظم ونحن نتحسن مع الوقت”.

تقدّم الزمالك

وظن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه تقدّم لفريقه بعد 7 دقائق، لكن الهدف لم يحتسب للتسلل الذي ألغى أيضًا هدف عبد الرحمن غريب لاعب النصر بعدها بدقيقتين.

وحاول الجزيري مجددًا من ضربة رأس حوّلها حارس النصر نواف العقيدي لركنية في الدقيقة 33.

وهدد المدافع عبد الله مادو مرمى الزمالك بضربة رأس من مدى قريب إثر ركلة ركنية، لكن الحارس محمد صبحي تصدى لمحاولته قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

ودفع لويس كاسترو مدرب النصر بالوافد الجديد ساديو ماني بين شوطي اللقاء بدلًا من عبد العزيز العليوة.

وسجّل زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، لوجود لمسة يد على أليكس تيليس.

وأرسل البديل غيسلان كونان تمريرة عرضية حوّلها رونالدو بضربة رأس في مرمى الحارس محمد صبحي بعدما هرب من رقابة المدافع محمد عبد الغني قبل 3 دقائق من النهاية.

وفيما يلي ترتيب المجموعات في البطولة:

ردود الأفعال على تأهل النصر

وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول خسارة الزمالك وخروجها من البطولة، وتأهل النصر للدور المقبل.

الخروج في حد ذاته مش محبط، متوقعتش الزمالك يروح بعيد في البطولة في ظروفه الحالية، كنت عايز بس الناس اللي راحت الملعب يقضوا ايام حلوة مع فريقهم، المحبط فعلا ان الخروج يحصل بسبب ضربة جزاء وهمية زي اللي اتحسبت في ماتش الشباب

هاردلك لكل الجمهور اللي ساند الفريق — عفيفي – Afify (@Ahmed1Afify) August 3, 2023

من أجمل مباريات البطولة العربية 🔝 شكراً #الزمالك وهاردلك .. مبروك التأهل للعالمي #النصر بانتظار انسجام أكبر بين خيارات ستصنع الفارق بإذن الله مستقبلاً بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو 💙💛 pic.twitter.com/ZXMPsjc2uS — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) August 3, 2023

مستوى كبير جدًا، روح عالية وانضباط على مدار 90 دقيقة ضد فريق يمتلك جودة مذهلة وفريق رائع مثل فريق النصر السعودي، جمهور الزمالك كذلك كان له دور كبير اليوم في دعم الفريق وتحفيزه. هاردلك لجمهور الزمالك 🤍 pic.twitter.com/NhBTGjTtbX — عمرو (@bt3) August 3, 2023