رياضة|أمريكا

بهدفين.. ميسي يسجل للمباراة الثالثة على التوالي مع إنتر ميامي (فيديو)

سجل الأرجنتيني ميسي 5 أهداف في 3 مباريات (منصات التواصل)
3/8/2023

هزّ ليونيل ميسي الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع إنتر ميامي خلال الفوز 3-1 على أورلاندو سيتي ليقوده إلى دور 16 بكأس الدوري الأمريكي المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

تأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي إلى قليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.

وبدأ النجم الأرجنتيني هجمة من منتصف الملعب ونقل الكرة إلى روبرت تيلور الذي رفعها فوق عدة مدافعين وتسلمها ميسي بصدره ثم سدد كرة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.

وتعادل أورلاندو بعد 10 دقائق عبر لاعب وسط أوروغواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد 3 دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز.

واختتم ميسي غير المراقب هجمة مرتدة بتسديدة أخرى قريبة المدى في الشباك بالدقيقة 72.

وكان تأثير ميسي في إنتر ميامي جليًّا، إذ سجل 5 أهداف في 3 مباريات، بعد التسجيل أمام كروز أزول وأتلانتا يونايتد في دور المجموعات بالبطولة التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.

ويقول زملاء ميسي إن تأثيره وراء الكواليس قد يكون بالأهمية نفسها.

ويرتبط ميسي مع الفريق الأمريكي بعقد يمتد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون دولار وفق تصريحات مالك النادي خورخي ماس.

وسيلتقي ميامي في الدور المقبل مع دالاس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات