بهدفين.. ميسي يسجل للمباراة الثالثة على التوالي مع إنتر ميامي (فيديو)

هزّ ليونيل ميسي الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع إنتر ميامي خلال الفوز 3-1 على أورلاندو سيتي ليقوده إلى دور 16 بكأس الدوري الأمريكي المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

تأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي إلى قليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.

وبدأ النجم الأرجنتيني هجمة من منتصف الملعب ونقل الكرة إلى روبرت تيلور الذي رفعها فوق عدة مدافعين وتسلمها ميسي بصدره ثم سدد كرة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.

Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City. #MIAvORL | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj

وتعادل أورلاندو بعد 10 دقائق عبر لاعب وسط أوروغواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد 3 دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead 👊#MIAvORL | 2-1| 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023