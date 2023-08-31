رقص العرضة في الفوز الأخير.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري السعودي (فيديو)

فاز كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر الأول بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فيما نال مواطنه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب الاتحاد جائزة أفضل مدرب.

وسجّل رونالدو 5 أهداف في أغسطس/آب، ليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدّم تمريرتين حاسمتين.

وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-صفر على الفتح، وثنائية في الفوز 4-صفر على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني.

وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقة مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق 4 انتصارات متتالية سجّل فيها 12 هدفًا ولم تهتز شباكه، لذا نال مارسيلو جروهي جائزة حارس الشهر.

وحصد عبد الملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.

عرضة الفارس رونالدو في ساحة النصر .. pic.twitter.com/yY5V4BI7Vz — جلّاد اللغة (@jlaad5) August 29, 2023

العرضة السعودية

وفي المباراة الأخيرة ضد الشباب، أظهر رونالدو وساديو ماني لاعبا نادي النصر حبهما للجماهير السعودية يوم الثلاثاء، من خلال أداء رقصة سعودية شعبية على أرض الملعب بعد تسجيلهما أهدافًا.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا) اللاعبين وهما يرقصان العرضة، وهي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.