هالاند وغوارديولا وبونماتي وفيخمان.. الأفضل في أوروبا

أهدت المدربة الهولندية سارينا فيخمان جائزتها للمنتخب الإسباني للسيدات بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الخميس، جوائز الأفضل في القارة للموسم الماضي 2022-2023.

وفاز النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب، متفوقًا على زميله كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي، وليونيل ميسي قائد الأرجنتين والمنتقل حديثًا إلى إنتر ميامي الأمريكي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقاد هالاند، 23 عامًا، فريقه مانشستر سيتي لتحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم الحالي.

وسجّل هالاند 12 هدفًا ليتوج هدافًا لدوري أبطال أوروبا، كما أحرز 36 هدفًا ليحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كلمة هالاند بعد منحه جائزة أفضل لاعب في أوروبا 🗣️🤩#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/AkAprSURom — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2023

كما فاز الإسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا، وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الثلاثية مستفيدًا من تألق هالاند ودي بروين.

وحقق المدرب الإسباني الجائزة للمرة الأولى بعد وجوده في القائمة النهائية العامين السابقين.

وحلّ الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في المركز الثاني، وجاء مواطنه سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، الثالث.

ولم يحضر غوارديولا الحفل بسبب قضائه فترة نقاهة إثر خضوعه لعملية جراحية منذ أيام عدة.

وفي فئة السيدات، فازت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة في القارة العجوز.

وأسهمت بونماتي، 25 عامًا، في فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة منتصف شهر أغسطس/آب، كما قادت برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وتفوقت لاعبة وسط برشلونة، الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، على سام كير لاعبة أستراليا وتشيلسي التي حلّت في المركز الثاني، وأولغا كارمونا قائدة إسبانيا وريال مدريد التي جاءت في المركز الثالث.

كما فازت الهولندية سارينا فيخمان بجائزة أفضل مدربة بعدما قادت إنجلترا للوصول لنهائي كأس العالم للسيدات.

وحققت سارينا، الفائزة ببطولة أوروبا مع إنجلترا العام الماضي، الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وأهدت الهولندية الجائزة إلى لاعبات المنتخب الإسباني بسبب فضيحة القبلة التي صرفت الأنظار عن إنجاز التتويج بأول لقب لكأس العالم للسيدات.

وقالت: “نعلم جميعًا المشكلات المحيطة بالفريق الإسباني وهذا يؤلمني حقًا كمدربة وأم لطفلتين وكزوجة وإنسانة”، مضيفة أن اللعبة “تطورت بشكل كبير، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في كرة القدم النسائية والمجتمع”.