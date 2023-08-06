ركلات الترجيح تقود أرسنال لتتويج مثير بدرع المجتمع على حساب مانشستر سيتي (فيديو)
أحرز أرسنال لقب درع المجتمع لكرة القدم بعد الفوز (4-1) بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بعد التعادل (1-1) في استاد ويمبلي، اليوم الأحد.
وافتتح البديل كول بالمر التسجيل لسيتي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى آرون رامسديل قبل 13 دقيقة من النهاية.
بديل هالاند يسجل هدف في شباك آرسنال#الدرع_الخيرية #ارسنال_مانشستر_سيتي #درع_المجتمع_الإنجليزي#CommunityShield pic.twitter.com/LBEmIxm7qe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2023
وفي الوقت الذي بدا أن سيتي سيحتفل باللقب، سدد البديل لياندرو تروسار كرة اصطدمت بالمدافع مانويل أكانجي إلى داخل مرمى شتيفان أورتيجا في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
آرسنال يعادل في اللحظات الأخيرة#الدرع_الخيرية #ارسنال_مانشستر_سيتي #درع_المجتمع_الإنجليزي#CommunityShield pic.twitter.com/HXup1ZSMy9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2023
وسجل أرسنال أول 4 ركلات ترجيح، فيما أهدر كيفن دي بروين ورودري ركلتين لتنتهي آمال سيتي في تحقيق السداسية.
حسن العيدروس: الغانرز يقول للجميع زمن الوصافة ولّى أهلاً بثوب البطل.#الدرع_الخيرية #ارسنال_مانشستر_سيتي #درع_المجتمع_الإنجليزي #CommunityShield pic.twitter.com/4w0JgSMm0w
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2023