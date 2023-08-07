بعد إنجاز مونديال قطر.. منتخب المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم للسيدات والفيفا يفسّر

كتب منتخب المغرب للسيدات التاريخ في المونديال بتأهله إلى دور الـ16 في أول مشاركة له ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، ليضرب موعدًا مع فرنسا.

وسلط هذا النجاح غير المسبوق للعرب على الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للرجال في بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما وصلوا إلى دور نصف النهائي وكانوا قاب قوسين أو أدنى من النهائي.

المغرب كان أول منتخب عربي يتأهل للدور الثاني لكأس العالم FIFA 🇲🇦 واليوم هو أول منتخب عربي يتأهل للدور الثاني لكأس العالم للسيدات FIFA 🇲🇦 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 4, 2023

ثورة كروية ليست وليدة الصدفة

وذكر تقرير على موقع الاتحاد الدولي كرة القدم (فيفا) أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد شرع في تنفيذ خطة إصلاح شاملة لكل المنتخبات الوطنية المرتبطة باللعبة منذ بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة.

وأوضح أنه بدأ التخطيط للمستقبل مُستشهدًا بمشروعات ناجحة، ومستفيدًا من مخلفات تجارب سابقة لم يُكتب لها الاكتمال، من أجل أن يأتي اليوم وترتقي الكرة المغربية لتصل إلى العالمية، وهو ما يحدث في الوقت الراهن على مختلف الأصعدة.

كاتبات التاريخ 🇲🇦🪄 pic.twitter.com/f77bdmL2bU — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 3, 2023

وأشار إلى الاهتمام أيضًا بالفئات السنّية، فحقق المنتخب المغربي الأولمبي إنجازه الأخير بالتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 على قمة كرة القدم الإفريقية، “وهو ما لا يُعَد سوى غيض من فيض: أشبال الأطلس لأقل من 17 سنة بلغوا نهائي كأس أمم إفريقيا قبل أشهر في البطولة التي أقيمت في الجزائر، وهو ما أهّلهم لكأس العالم للفئة نفسها”.

حتى كرة القدم داخل الصالات شهدت طفرة مغربية في السنوات الأخيرة، وتحقيق نجاح يتلوه آخر، في مقدمته فوز أسود الأطلس بلقب كأس القارات 2022 ووصولهم إلى التصنيف العالمي الثامن في إنجاز غير مسبوق.

تألق جديد بعد قطر

وكانت كأس العالم في قطر، بطولة كل الأرقام القياسية بالنسبة للقارة السمراء. وقال موقع الفيفا “بعد ثمانية أشهر على الملحمة الكروية العالمية في قطر، ها هي إفريقيا تتألق من جديد بفضل سيداتها في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها أستراليا ونيوزيلندا”.

وأضاف “هؤلاء النساء سطعن أكثر من أي وقت مضى، فمن أصل أربعة منتخبات، ثلاثة فرق حققت الإنجاز وتأهلت لدور الثمانية، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب. وحدها زامبيا لم تتمكن من حجز بطاقة المرور للدور التالي رغم فوز مشرف أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد”.

مناصفة آسرة

وأشار إلى أن أوجه التشابه بين نسخة قطر والبطولة التي تحتضنها أستراليا ونيوزيلندا مناصفة “تأسر الملاحظين والمتابعين”، فعلى غرار زملائهم الذكور، تمكنت المنتخبات الإفريقية للسيدات من تحقيق كل شيء، على الأقل نجاح لكل واحد منها دون استثناء مع الأفضلية للمغرب الذي فاز في مباراتين متتاليتين وهو إنجاز غير مسبوق.

ولم يسبق لإفريقيا في نسخ سابقة لم تخول مشاركة أكبر لمنتخبات القارة، أن حققت إنجازًا من هذا القبيل وضمنت تأهل ثلاثة فرق عن مرحلة المجموعات في البطولة نفسها.

ففي نسخة الولايات المتحدة 1999، كانت نيجيريا قد تأهلت قبل أن تسير الكاميرون على خطاها بعد ست عشرة سنة في كندا. وفي نسخة فرنسا 2019، تمكنت الكاميرونيات والنيجيريات من المرور لدور الثمانية، وهو ما شكّل رقمًا قياسيًّا حينها.