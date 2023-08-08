أنباء عن اعتزام نيمار مغادرة باريس سان جيرمان.. ووافد جديد إلى النادي الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية في فرنسا، الاثنين، أن النجم البرازيلي نيمار أبلغ باريس سان جيرمان بطل فرنسا برغبته في الرحيل عن النادي.

ولم يكشف سان جيرمان عن الأمر علانية، كما أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) إلى أن نيمار المرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 2025، لم يخبر مسؤولي النادي بشكل رسمي عن رغبته في الرحيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الإسباني لويس إنريكي المدرب الجديد لسان جيرمان، سيعتمد على نيمار في الموسم الجديد، في الوقت الذي رفض فيه النادي بيع نجمه الآخر كيليان مبابي، الذي يحظى باهتمام منذ مدة طويلة من جانب ريال مدريد الإسباني.

وتداولت صحف ومواقع إسبانية أنباء عن نية برشلونة الدخول في صفقة لإعادة نيمار، لكن الوضع المالي للنادي الكاتالوني قد يجعل الأمر صعبًا.

وكان نيمار قد انضم إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة الإسباني في 2017.

وتُوّج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 5 مرات لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوربا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة في 2015.

وافد جديد إلى سان جيرمان

وفي الأثناء، قال سان جيرمان إنه ضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموس لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا مع أحقية الشراء، الاثنين.

وأعلن راموس (22 عامًا) في بيان “أنا فخور وسعيد بهذا الانضمام. باريس سان جيرمان أحد أكبر الأندية في العالم، ويملك مجموعة من أفضل اللاعبين”.

وبدأ راموس مشواره مع الفريق الأول في بنفيكا في 2020 بعد بدايته في أكاديمية النادي بعمر 12 عامًا. وأحرز المهاجم البرتغالي 41 هدفًا كما صنع 16 هدفًا في 106 مباريات مع بطل البرتغال.

ولفت راموس الأنظار في كأس العالم العام الماضي، عندما أحرز ثلاثية ليقود البرتغال إلى دور الثمانية بعد مشاركته أساسيًّا على حساب كريستيانو رونالدو.

وأصبح راموس سادس المنضمين إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ولي كانج-إن ولوكا هرنانديز ومانويل أوجارتي.