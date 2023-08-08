كأس العالم للسيدات.. فرنسا تنهي مفاجأة المغرب وتبلغ ربع النهائي (فيديو)

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-صفر، اليوم الثلاثاء، في طريقه إلى ربع النهائي حيث سيواجه أستراليا.

وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.

واكتمل عقد الدور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي الذي ضرب موعدًا ناريًّا مع أستراليا المضيفة في دور الثمانية، السبت، في بريزبين.

وفاجأ المنتخب المغربي الجميع بتأهله إلى دور الـ16 على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، إلا أن المغربيات عانين الأمَرَّين من البداية أمام فريق المدرب هيرفي رينار الذي سبق أن أشرف على المنتخب المغربي للرجال بين العامين 2016 و2019، ثم السعودي بين 2019 و2023.

وحسمت فرنسا النتيجة في مدى 8 دقائق في الشوط الأول. افتتحت دالي التسجيل بعد مرور ربع ساعة مستثمرة كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعتها برأسية في الشباك من مسافة قريبة من دون مراقبة.

ثم أضافت دياني الهدف الثاني بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتهادى في الشباك (20).

وعززت لو سومير الهدافة التاريخية لمنتخب فرنسا النتيجة بتسجيلها الهدف الثالث بعد مرور 23 دقيقة، قبل أن تختتم اللاعبة ذاتها مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وسيلعب الفائز بين المنتخبين الفرنسي والأسترالي مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع إنجلترا وكولومبيا في الدور نصف النهائي.

وكانت هذه النسخة الأولى التي تصل فيها 3 منتخبات إفريقية إلى دور الستة عشر من البطولة، هي المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وكان المغرب يأمل أن يصبح أول منتخب إفريقي يفوز بمباراة في أدوار خروج المغلوب.