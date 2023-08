تعرّف على أبرز انتقالات أندية الدوري الإنجليزي قبل الموسم الجديد

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، أولى مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بلقاء يجمع بين بيرنلي ومانشستر سيتي بطل النسخة السابقة من البطولة.

وفيما يلي أبرز الانتقالات التي أعلنتها الأندية الإنجليزية خلال فصل الصيف.

ديكلان رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال

تعاقد أرسنال مع ديكلان رايس (24 عامًا) لاعب منتخب إنجلترا بعقد طويل الأمد من وست هام، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة انتقال لاعب الوسط تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني، ما يجعله أغلى انتقال بين فريقين إنجليزيين.

وساعد رايس وست هام على الفوز بلقبه الأول الكبير في أوربا منذ أكثر من نصف قرن، عندما تُوّج بلقب دوري المؤتمر في يونيو/حزيران الماضي.

وسيُمثل انتقاله دفعة لأرسنال الذي احتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وسيعود أرسنال للمشاركة في دوري أبطال أوربا لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

غفارديول من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي

تعاقد مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوربا مع المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول لاعب لايبزيغ لخمس سنوات.

وذكرت تقارير بريطانية أن غفارديول انضم مقابل 77.6 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انتقال هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في 2019.

وسيصبح غفارديول (21 عامًا) ثاني لاعب ينضم إلى تشكيلة المدرب بيب غوارديولا هذا الصيف بعد مواطنه ماتيو كوفاتشيتش من تشلسي.

راسموس هويلوند من أتلانتا إلى مانشستر يونايتد

تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند (20 عامًا) بعقد حتى يونيو/حزيران 2028، مع وجود بند يسمح بالتمديد عامًا إضافيًّا.

وذكرت تقارير بريطانية أن الصفقة ستكلف يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم.

كاي هافرتس من تشلسي إلى أرسنال

أصبح كاي هافرتس (24 عامًا) أول لاعب ينضم إلى أرسنال في فترة الانتقالات الجارية بعد انضمام اللاعب الألماني الدولي قادمًا من تشلسي في صفقة طويلة الأمد، وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 65 مليون جنيه إسترليني.

وقاد هافرتس تشلسي لحصد لقب دوري أبطال أوربا وكأس العالم للأندية في 2021، وسجل هدف الفوز في المباراتين النهائيتين.

دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ إلى ليفربول

تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي (22 عامًا) من لايبزيغ الألماني بعقد لمدة خمس سنوات، بعد تفعيل الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وارتبط فريق المدرب يورغن كلوب بقائد المجر في محاولة لتجديد خط الوسط بعد موسم مخيب للآمال، بعد أن احتل النادي المركز الخامس في الترتيب النهائي للمسابقة الموسم الماضي.

ويأمل المدرب الألماني أن يجدد اللاعب المتخصص في تنفيذ الركلات الثابتة خط الوسط بعد رحيل المخضرم جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين ونابي كيتا وغوردان هندرسون وفابينيو.

وسيغيب بطل أوربا ست مرات عن الظهور في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

ميسون ماونت من تشلسي إلى مانشستر يونايتد

تعاقد يونايتد مع لاعب الوسط الإنجليزي ميسون ماونت (24 عامًا) من تشلسي بعقد لمدة خمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى خمسة ملايين أخرى حوافز، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وكان اللاعب الصاعد من أكاديمية تشلسي هو أول صفقة لفريق إريك تن هاج في الصيف الجاري، حيث يسعى المدرب الهولندي لتعزيز تشكيلته قبل العودة إلى دوري أبطال أوربا.

ساندرو تونالي من ميلان إلى نيوكاسل يونايتد

تعاقد نيوكاسل مع الإيطالي ساندرو تونالي (23 عامًا) من ميلان بعقد لخمس سنوات، في صفقة ذكرت وسائل إعلام أن قيمتها تبلغ 55 مليون جنيه إسترليني.

وجعلت هذه القيمة لاعب الوسط أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، وهي أيضًا أغلى صفقة بيع في تاريخ الأندية الإيطالية، متجاوزًا مبلغ 68 مليون يورو الذي دفعه ريال مدريد لضم لاعب الوسط البرازيلي كاكا من ميلان في 2009.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 20 عامًا بعد حصوله على المركز الرابع تحت قيادة المدرب إيدي هاو، وضم لاعبين آخرين منهم الدولي الإنجليزي هارفي بارنز.

كريستوفر نكونكو من لايبزيغ إلى تشلسي

أصبح الفرنسي كريستوفر نكونكو (25 عامًا) أول لاعب ينضم إلى تشلسي تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو، بعد أن ضمه النادي اللندني من لايبزيغ مقابل نحو 51 مليون جنيه إسترليني في عقد لمدة ست سنوات، وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية.

وعانى تشلسي أمام المرمى الموسم الماضي، وسجل 38 هدفًا فقط في الدوري الممتاز.

ويتطلع تشلسي إلى استعادة أمجاده تحت قيادة مدرب توتنهام هوتسبير السابق بعد أن احتل المركز 12 الموسم الماضي، وهو أسوأ مركز للفريق منذ 1994.

أندريه أونانا من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد

تعاقد يونايتد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا (27 عامًا) من إنتر ميلان في عقد لخمس سنوات، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 47 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى أربعة ملايين حوافز.

وجاء التوقيع مع الحارس لتعويض رحيل الإسباني ديفيد دي خيا بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.

موسى ديابي من باير ليفركوزن إلى أستون فيلا

تعاقد فيلا مع المهاجم الفرنسي موسى ديابي من ليفركوزن الألماني، في صفقة لخمس سنوات مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لوسائل الإعلام.

وكان الفرنسي هداف الفريق بتسجيل 14 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وحقق فيلا تحولًا ملحوظًا تحت قيادة المدرب أوناي إيمري الموسم الماضي بعد إقالة ستيفن جيرارد في أكتوبر/تشرين الأول، واحتل المركز السابع في نهاية الموسم.

وينضم ديابي إلى المدافع الإسباني باو توريس ولاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، لتعزيز تشكيلة الفريق قبل المشاركة في دوري المؤتمر الأوربي في الموسم الجديد.

جيمس ماديسون من ليستر سيتي إلى توتنهام

ضم توتنهام لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون (26 عامًا) من ليستر الهابط إلى الدرجة الثانية لخمس سنوات مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

وأحرز ماديسون 55 هدفًا ومرر 41 كرة حاسمة في أكثر من 200 مباراة في جميع المسابقات خلال خمسة مواسم مع ليستر، ويأمل مساعدة الفريق اللندني على حصد لقبه الأول بعد غياب 15 عامًا.

أليكسيس ماك أليستر من برايتون آند هوف ألبيون إلى ليفربول

تعاقد ليفربول مع اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم أليكسيس ماك أليستر (24 عامًا) من برايتون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وسجل اللاعب 20 هدفًا في أكثر من 100 مباراة منذ ظهوره لأول مرة مع برايتون في 2020.

وخاض اللاعب الذي يشغل أكثر من مركز 16 مباراة دولية مع الأرجنتين، وشارك في ست مباريات خلال مشواره نحو حصد لقب كأس العالم 2022، بما في ذلك المباراة النهائية في قطر.