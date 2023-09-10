أسود الرافدين يتوجون بكأس ملك تايلاند والمنتخب اللبناني يحقق الميدالية البرونزية

توّج منتخب العراق ببطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية لكرة القدم، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على المنتخب التايلاندي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت في أجواء ممطرة، بالتعادل 2-2 ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب (أسود الرافدين).

وبادر المنتخب العراقي بالتسجيل عن طريق أيمن حسين في الدقيقة السادسة، لكن نيكولاس ميكلسون، أحرز هدف التعادل لمنتخب تايلاند في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف أمجد عطوان الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 65، قبل أن يهدر المنتخب التايلاندي ركلة جزاء في الدقيقة 80، بعدما نجح فهد طالب، حارس مرمى الضيوف، في التصدي لها، وسرعان ما تمكن منتخب تايلاند من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز بودين فالا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

من ناحية أخرى، حصل منتخب لبنان على الميدالية البرونزية، عقب فوزه 1-صفر على منتخب الهند، في مباراة تحديد المركز الثالث، وتقمص قاسم الزين دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف المنتخب اللبناني الوحيد في الدقيقة 77.

وتستعد المنتخبات الأربعة لخوض نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، تم توزيعهم على 6 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويلعب منتخب لبنان في المجموعة الأولى برفقة منتخبات قطر وطاجكستان والصين، فيما يوجد المنتخب الهندي في المجموعة الثانية مع أستراليا وأوزبكستان وسوريا.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع اليابان وإندونيسيا وفيتنام، في حين تلعب تايلاند في المجموعة السادسة مع السعودية وقيرغيزستان وسلطنة عمان.