ألمانيا تفوز بكأس العالم للسلة لأول مرة في تاريخها (فيديو)

توّج منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال التي أقيمت في الفلبين، وإندونيسيا، واليابان.

وتوجت الماكينات الألمانية باللقب بعد الفوز في النهائي على صربيا 83-77، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

استحق المنتخب الألماني الفوز بالكأس بعد تحقيقه نتائج لافتة في البطولة، فبالإضافة للفوز على صربيا في النهائي، تغلب على المنتخب الأمريكي بنصف النهائي في واحدة من أقوى مباريات البطولة وأكثرها إثارة، وانتهت بفوز ألمانيا 113–111، فضلًا عن إنهائه الدورين الأول والثاني دون هزيمة، بعدما فاز في الدور الأول على اليابان وأستراليا وفنلندا، وفي الدور الثاني فاز على جورجيا وسلوفينيا.