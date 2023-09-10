إقالة هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة المدرب الوطني هانز فليك المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس على ملعب فولفسبورغ أرينا في ألمانيا.

وهذه الخسارة الرابعة للفريق في 5 مباريات ودية لعبها الفريق مؤخرًا، إذ خسر أمام بلجيكا 2–3، وأمام بولندا بهدف نظيف، وأمام كولومبيا بهدفين، وأخيرًا أمام اليابان برباعية، والمباراة الوحيدة التي لم يخسرها الفريق كانت أمام أوكرانيا وانتهت بالتعادل 3–3.

وسيتولى رودي فولر مدير المنتخب القيادة الفنية في المباراة الودية القادمة أمام فرنسا الثلاثاء المقبل، وذكرت تقارير صحفية أن المدرب يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق هو المرشح الأبرز لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة استعدادًا لاستضافة يورو 2024 الصيف المقبل.