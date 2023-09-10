لأول مرة في مسيرتها.. كوكو غوف تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

تُوّجت اللاعبة الأمريكية الشابة كوكو غوف (19 عامًًا) بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس “فلاشينغ ميدوز”، وذلك عقب تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا في المباراة النهائية التي جرت بينهما فجر اليوم الأحد، بنتيجة (2-1).

بدأت المباراة بتفوق واضح من سابالينكا بالاعتماد على الضربات القوية من الخط الخلفي، لتحصد نقطتين للكسر على شوط غوف، لكن الأمريكية غوف نجحت في إنقاذ الفرصة الأولى، قبل أن تحسم البيلاروسية الثانية وتتقدم (1-0).

تراجع أداء سابالينكا في الشوط الرابع، وارتكبت خطأين مزدوجين، لتمنح فرصتين للكسر إلى غوف، وبالفعل تمكنت الأمريكية من رد الكسر من الفرصة الثانية، لتعدل النتيجة (2-2).

وفي الشوط الخامس، حصلت سابالينكا مرة أخرى على 3 فرص لكسر الإرسال مجددًا، وأنقذت غوف أول فرصتين بصمود كبير من الخط الخلفي، قبل أن ترتكب الخطأ في الثالثة، لتتقدم سابالينكا (3-2).

واصلت سابالينكا الاعتماد على الضربات القوية، وسط دفاع قوي من غوف بالخط الخلفي، لتجبر البيلاروسية على ارتكاب الأخطاء وتحصل على فرصتين لرد الكسر مباشرة، ولكن أنقذتهما البيلاروسية بضربة قوية، قبل أن تحافظ على شوط إرسالها وتتقدم (4-2).

بدأت غوف المجموعة الثانية بارتكاب خطأ مزدوج، لتمنح سابالينكا فرصتين للكسر المبكر، لكن البيلاروسية أهدرتهما بأخطاء مباشرة، لتنجح غوف في التقدم (1-0).

وتراجع مستوى سابالينكا في الشوط الرابع، وارتكبت خطأ مزدوجًا، لتنجح غوف في كسر الإرسال والتقدم (3-1).

وأتت الفرصة لسابالينكا لرد الكسر مباشرة، لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء، لتنجح غوف في التقدم (4-1). وحافظت غوف على أشواط إرسالها التالية، لتظفر بالمجموعة الثانية بنتيجة (6-3).

استمر تراجع أداء سابالينكا، وارتكبت العديد من الأخطاء، لتواجه فرصة كسر أخرى في الشوط الثالث، اقتنصتها غوف بخطأ من البيلاروسية من الخط الخلفي، لتتقدم الأمريكية (3-0).

وواصلت غوف تفوقها، وتمكنت من كسر الإرسال مرة أخرى والتقدم (5-2)، وحافظت على شوط إرسالها بعدها، لتحسم المباراة وتُتوَّج باللقب.

🎾🏆 كوكو غوف ترفع كأس بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في ملعب آرثر آش#USOpen #تنس #بطولة_أميركا_المفتوحة_للتنس pic.twitter.com/SuUs8BqiPg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2023

واحتاجت غوف إلى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما، لتنجح في تحقيق بطولة “أمريكا المفتوحة للتنس”، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وباتت غوف أصغر أمريكية تحرز لقب “فلاشينغ ميدوز” منذ سيرينا وليامز في عام 1999، الذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الأمريكية.

وسترتقي غوف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين، خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من البولندية إيغا شفيونتيك بطلة “فلاشينغ ميدوز” العام الماضي.