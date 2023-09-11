الصربي دجوكوفيتش يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

استعاد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، صدارة التصنيف العالمي، بعد تتويجه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابعة بطولات الغراند سلام، بتغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات دون رد، على ملعب آرثر آش بمتنزّه فلاشينغ ميدوز.

وأظهر الصربي المخضرم (37 عاما) تفوقا واضحا على ميدفيديف (27 عاما) منذ بداية اللقاء؛ حيث أنهى المجموعات الثلاث بنتيجة (6-3، 7-6، 6-3) خلال مدة زمنية قدرها 3 ساعات و17 دقيقة.

وثأر جوكوفيتش بذلك من ميدفيديف، الذي حرمه من التتويج بلقب البطولة ذاتها في 2021، بفوزه عليه بنفس النتيجة في المباراة النهائية بثلاث مجموعات دون رد.

ورفع جوكوفيتش عدد مرات تتويجه بلقب البطولة إلى أربع مرات بعد أعوام 2011، 2015، و2018، معززًا رصيده من الألقاب في البطولات الكبرى للتنس إلى 24 لقبا، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

🟣🎥 تقرير خاص | الصربي نوفاك دجوكوفيتش 🇷🇸 يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف 3 – 0 ⬅️ ليحقق بذلك نوفاك اللقب 4⃣ في البطولة والـ 24 في الغراند سلام كرقم قياسي 🎙️ تقرير | عفيف الزرقي @afifzorgui pic.twitter.com/H26x9HiFJp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 11, 2023

وأضاف البطل الصربي بذلك لقبه الثالث في البطولات الكبرى في 2023، بعد فوزه بلقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، مستعيدا بذلك صدارة التصنيف العالمي من الإسباني كارلوس ألكاراز.

يذكر أن جوكوفيتش تأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة العاشرة في مسيرته معادلا الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة التنس الأمريكي الراحل بيل تيلدن. كما يعد هذا النهائي الـ36 للبطل الصربي في بطولات غراند سلام، وهو رقم قياسي جديد متقدما بفارق 5 مباريات نهائية عن الأسطورة السويسري روجيه فيدرير.

وسيمضي دجوكوفيتش أسبوعه الـ390 في صدارة التصنيف، أي ما يعادل سبع سنوات ونصف معززًا رقمه القياسي. وبقي ألكاراز ثانيًا أمام الروسي دانييل ميدفيدف الذي هزمه في نصف نهائي البطولة الأمريكية.

وتقدّم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزين وأصبح خامسًا متقدمًا على الروسي أندري روبليف الذي تقدم بدوره مرتبتين. وعاد الألماني ألكسندر زفيريف إلى نادي العشرة الأوائل مطيحًا بالأمريكي فرانسيس تيافو الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر.