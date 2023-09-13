أسود الأطلس يتبرعون بمكافآت المباريات لضحايا زلزال المغرب

تبرع لاعبون من المنتخب المغربي بالدم أيضًا لصالح ضحايا الزلزال مع مدربهم وليد الركراكي

أعلن لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم “أسود الأطلس” التبرع بمكافآت المباريات لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، وخلّف أعدادًا ضخمة من القتلى والمصابين.

وقال قائد المنتخب المغربي رومان سايس في حسابه على إنستغرام، الثلاثاء، إن “اللاعبين والأطر التقنية للمنتخب الوطني ستساهم بجميع منح المباريات إلى غاية كأس إفريقيا”، التي ستنطلق في كوت ديفوار في 13 يناير/كانون الثاني المقبل 2024.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم التبرع بمداخيل المباراة الودية بين المنتخب الوطني ومنتخب بوركينا فاسو، للإسهام في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.

وتبرّع لاعبون من المنتخب المغربي بالدم لصالح ضحايا الزلزال مع مدربهم وليد الركراكي.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها، السبت الماضي، بين المنتخب وضيفه الليبيري في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب الزلزال.

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، الثلاثاء، أسفر الزلزال عن مقتل 2901 شخص وإصابة 5530، بالإضافة إلى الدمار الكبير في مدن عدة ومناطق في البلاد.