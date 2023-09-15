اتحاد الجزائر يفوز على الأهلي المصري ويتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه (فيديو)

سجل زين الدين بلعيد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 43 ليحرم الأهلي من تعزيز رقمه القياسي

توّج اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية بلقب كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، اليوم الجمعة، بفوزه بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول على الأهلي المصري بطل دوري الأبطال في مباراة مثيرة أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

وسجّل زين الدين بلعيد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 43، ليحرم الفريق الجزائري منافسه الأهلي من تعزيز رقمه القياسي حيث سبق له الفوز بكأس السوبر الإفريقية 8 مرات.

ما أجمل تلك اللحظات! 🤩 🇩🇿 لحظة إعلان اتحاد العاصمة بطلًا لكأس السوبر الإفريقي. 🔴⚫️#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/EYbxMLkkaY — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية “الفيديو” عقب تدخل مروان عطية على براهيم بن زازا في المنطقة.

وهذا هو اللقب الثاني للمدرب المخضرم عبد الحق بنشيخة في المسابقة بعدما حصده مع نهضة بركان المغربي على حساب منافسه المحلي الوداد بطل دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

وألغى الحكم هدفًا للأهلي في بداية الشوط الأول.

ففي الدقيقة الثامنة سدد إمام عاشور من خارج المنطقة كرة ارتدت من الحارس أسامة بن بوط إلى محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد الكرة داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد احتساب مخالفة على الأخير.