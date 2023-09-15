الدوري الجزائري للمحترفين ينطلق الجمعة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم للموسم الجديد 2023 / 2024.

وتقام غدًا 5 مباريات كالتالي:

– الاتحاد السوفي X شباب رياضي بلوزداد

– اتحاد خنشلة X وفاق رياضي سطيف

– مولودية البيض X النادي الرياضي القسنطيني

– جمعية أولمبي الشلف X مولودية وهران

وتقام بقية مباريات الجولة الأولى يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تقام مباراتان السبت، الأولى بين مولودية الجزائر مع نجم بن عكنون، والثانية بين نجم مقرة وشبيبة القبائل، أما المواجهة الأخيرة يوم الأحد فتجمع بين شبيبة الساورة واتحاد بسكرة.

وتم تأجيل مباراة اتحاد العاصمة مع نادي بارادو نظرًا لانشغال فريق اتحاد العاصمة بالمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري غدًا في السعودية.