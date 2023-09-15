تلقى إنذارا وخسر المباراة.. تيافو يحطم مضربه خلال بطولة ديفيز للتنس (فيديو)

حطّم لاعب التنس الأمريكي فرانسيس تيافو، مضربه بعد خسارته أمام الهولندي تالون غريكسبور بمجموعتين دون مقابل، في بطولة كأس ديفيز.

وخسر تيافو نقطة المباراة بسبب عقوبة الحكم بعد تلقيه إنذار سلوك، ثم خصم نقطة.

واعتقد تيافو أنه أعاد إحدى الكرات بعد سماع نداء (out) “الكرة خارج الملعب” من أحد الحكام، إلا أن الحكم الرئيس رأى أن تيافو لم يتأثر بنداء حكم الخط، وبالتالي احتسب النقطة لمنافسه.

وأغضب قرار الحكم تيافو، ودفعه إلى كسر مضربه.

🎥 فرانسيس تيافو يخسر نقطة المباراة بسبب عقوبة الحكم و ذلك بعد ان تلقى انذار سلوك ثم خصم نقطة تيافو يعتقد بأنه اعاد الكرة بعد سماع نداء Out و لكن الحكم يقول بأن تيافو لم يتأثر بنداء حكم الخط و بالتالي احتسب النقطة لمنافسهpic.twitter.com/GloPNhFcnX — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) September 14, 2023

وهذه الهزيمة الثانية على التوالي التي يمنى بها تيافو هذا الأسبوع بعدما خسر المصنف 11 عالميًا أمام الكرواتي بورنا بوجو.

وجاءت الخسارة لترجح كفة المنتخب الهولندي على نظيره الأمريكي في البطولة، حيث سبق وأن خسر زميل تيافو اللاعب تومي بول مباراته أمام بوتيتش فان دي زاندشلوب بالنتيجة نفسها، لتتغلب هولندا على أمريكا في البطولة 2 – 0.