رياضة

تلقى إنذارا وخسر المباراة.. تيافو يحطم مضربه خلال بطولة ديفيز للتنس (فيديو)

أغضب قرار الحكم تيافو ودفعه إلى كسر مضربه

اللاعب الأمريكي فرانسيس تيافو (الصحافة الفرنسية)
15/9/2023-|آخر تحديث: 15/9/202309:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حطّم لاعب التنس الأمريكي فرانسيس تيافو، مضربه بعد خسارته أمام الهولندي تالون غريكسبور بمجموعتين دون مقابل، في بطولة كأس ديفيز.

وخسر تيافو نقطة المباراة بسبب عقوبة الحكم بعد تلقيه إنذار سلوك، ثم خصم نقطة.

واعتقد تيافو أنه أعاد إحدى الكرات بعد سماع نداء (out) “الكرة خارج الملعب” من أحد الحكام، إلا أن الحكم الرئيس رأى أن تيافو لم يتأثر بنداء حكم الخط، وبالتالي احتسب النقطة لمنافسه.

وأغضب قرار الحكم تيافو، ودفعه إلى كسر مضربه.

وهذه الهزيمة الثانية على التوالي التي يمنى بها تيافو هذا الأسبوع بعدما خسر المصنف 11 عالميًا أمام الكرواتي بورنا بوجو.

وجاءت الخسارة لترجح كفة المنتخب الهولندي على نظيره الأمريكي في البطولة، حيث سبق وأن خسر زميل تيافو اللاعب تومي بول مباراته أمام بوتيتش فان دي زاندشلوب بالنتيجة نفسها، لتتغلب هولندا على أمريكا في البطولة 2 – 0.

المصدر : الجزيرة مباشر