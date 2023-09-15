محمد صلاح خارج قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب 2023
15/9/2023
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، وقد خلت القائمة من اسم النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.
وجاءت قائمة المرشحين للجائزة وعددهم 12 لاعبًا على النحو التالي:
- جوليان ألفاريز (الأرجنتين/ مانشستر سيتي)
- مارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا/ إنتر ميلان/ النصر)
- كيفن دي بروين (بلجيكا/ مانشستر سيتي)
- إلكاي جوندوجان (ألمانيا/ مانشستر سيتي/ برشلونة)
- إيرلينغ هالاند (النرويج/ مانشستر سيتي)
- رودري (إسبانيا/ مانشستر سيتي)
- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا/ نابولي)
- كيليان مبابي (فرنسا/ باريس سان جيرمان)
- ليونيل ميسي (الأرجنتين/ باريس سان جيرمان/ إنتر ميامي)
- فيكتور أوسيمين (نيجيريا/ نابولي)
- ديكلان رايس (إنجلترا/ وست هام يونايتد/ آرسنال)
- برناردو سيلفا (البرتغال/ مانشستر سيتي)
المصدر : الجزيرة مباشر