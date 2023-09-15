محمد صلاح خارج قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، وقد خلت القائمة من اسم النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة وعددهم 12 لاعبًا على النحو التالي: